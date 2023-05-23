台北101攜手「捌伍添第」 首推聯名餐酒僅限量50席

台北101與位於85樓、全台最高的新中菜料理餐廳「捌伍添第」共同打造「台北101雲端捌伍星級饗宴」，由「捌伍添第」行政總主廚謝文，運用台灣在地當令食材，結合市場年份最高的台北101窖藏頂級陳年高粱，推出七道料理搭配三杯佐餐酒，每位要價6,888元+10%，僅限量推出50席次。

「捌伍添第」行政總主廚謝文，運用台灣在地當令食材，結合台北101窖藏頂級陳年高粱，推出七道料理搭配三杯佐餐酒。圖／台北101提供

台北101窖藏頂級陳年高粱，為1977年馬祖八八坑道的陳年高粱，因長年窖藏在恆溫穩定的環境，陳年純釀與窖藏底蘊醞釀出馥郁芬芳的香氣，有別於一般新產年份高粱突顯的辛辣。

「台北101雲端捌伍星級饗宴」饗宴的開場由謝文帶來拿手好菜，以「添第高粱叉燒皇」、「瑤柱貴妃雞」及「辣酒煮花螺」組成的「捌伍精選頭盤」開場，每一口都能嚐到濃厚的酒香，佐搭「穀雨」雞尾酒，細緻氣泡中感受葡萄柚、陽光、松針、發酵桂花的怡人香氣。

緊接著是煲煮超過24小時的「淮山枸杞燉花膠」，花膠經過加熱後，口感有著獨特的彈牙感，同時帶有海鮮的鮮美濃郁。用完熱湯後，「烏魚子燒關東遼參」接著上桌，現刨高粱燒過的台灣東港烏魚子一同入口，佐飲「凍飲高粱」。

台北101窖藏頂級陳年高粱除了適合凍飲喝法，這回也以紀念酒作為基酒，與捌伍添第的專業調酒師開發各式創意調酒，像是「夏至」雞尾酒，搭配著熱炒的「芥藍炒松阪豬」，調酒中的使舌尖微麻的花椒及多款熱帶水果融合，讓味蕾獲得清爽感；最後登場的甜點「馬祖高梁酒釀湯圓」以手工製作的芝麻湯圓佐馬祖高粱煨煮的酒釀，甘醇可口、餘韻留香。

「台北101雲端捌伍星級饗宴」6月15日晚間7時至9時，每位費用6,888元+10%，僅限量50席次，訂位採STAGE線上預訂制。

另外，因應端午節，台北101紀念酒推出全新「台北101精緻公杯組」，精緻晶透公杯(一只)與象徵好運的祥雲圖騰高粱酒杯(六入)，採松木外盒包裝。即日起購買台北101紀念酒龍膽藍瓶禮盒即贈送台北101精緻公杯禮盒組，僅限量500組，銷售通路為台北101觀景台紀念品店5樓、89樓，與B1服務台，以及Stage 101。 馬祖高粱肉絲冬菇炆東星班柳。圖／台北101提供 台北101紀念酒龍膽藍瓶禮盒精緻公杯組。圖／台北101提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 烏魚子燒關東遼參。圖／台北101提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康