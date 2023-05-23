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農業移工員額1.2萬人 農人盼申請方式流程能更方便簡化

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
政府提高農業移工總額至1.2萬人，勞動部將調高10人以下小型農民或農民團體聘僱移工核配比率，由現行35%調高為本外勞1比1，至於事業單位及大型農戶維持核配比率35%。擴大放寬蔬菜、果樹、種苗、花卉、雜糧、咖啡、茶葉等特殊作物及溫室設施作物等農糧產業申請移工資格，並新開放林業伐木及造林工作，也可申請移工。本報資料照片
政府提高農業移工總額至1.2萬人，勞動部將調高10人以下小型農民或農民團體聘僱移工核配比率，由現行35%調高為本外勞1比1，至於事業單位及大型農戶維持核配比率35%。擴大放寬蔬菜、果樹、種苗、花卉、雜糧、咖啡、茶葉等特殊作物及溫室設施作物等農糧產業申請移工資格，並新開放林業伐木及造林工作，也可申請移工。本報資料照片

農業缺工嚴重，田間基礎勞動力，目前為千歲團、外配及其親友、以及逃逸移工(俗稱黑工) ；政府提高農業移工總額至1.2萬人，勞動部將調高10人以下小型農民或農民團體聘僱移工核配比率，由現行35%調高為本外勞1比1，至於事業單位及大型農戶維持核配比率35%。擴大放寬蔬菜、果樹、種苗、花卉、雜糧、咖啡、茶葉等特殊作物及溫室設施作物等農糧產業申請移工資格，並新開放林業伐木及造林工作，也可申請移工。

農委會輔導處副處長陳怡任表示，現在農業移工增加員額為1萬2000人，農委會評估，農糧、畜牧各需4000人，農會合作社人力外展調度季節性缺供需3000人，養殖漁業800人、新增的林業200人；未來申請過程與目前差不多，只是放寬了部分農產業及部份申請條件，比如花卉、種苗申請規模要0.5公頃以上、水稻育苗要3公頃以上，特作、溫室、果樹都有一定的申請面積，基本上整個申請流程與過去相同，等等只是面積與品項有放寬調整，1萬2000人應該足夠，未來會視產業狀況及來申請的狀況做員額調整。

雲林阿露斯女王、設施栽培果農吳睿娟表示，農業缺工嚴重，溫室設施作物可申請移工是樂觀其成，但還是要看未來怎麼申請的細部規劃，她的農場就夫妻兩人經營，要如何取得聘僱證明可以符合法規要求的一比一，農民務農有農保，為了聘僱員工若要申請成為公司，立刻就會失去農保資格，但若不是公司，聘僱證明應該如何取得？若未來公布的申請流程不會有太大困擾，方式流程更為簡化，就會去申請移工協助。

台灣蔬菜育苗協會前秘書長楊世聖表示，開放移工當然樂觀其成，他家的育苗場，家人加上僱工約10人在工作，臨時工聘請千歲團，領日薪1500元，且隨基本薪資調漲；育苗場每年農忙的大月時期，落在9月份以後到隔年春天育苗，請一名固定的移工必須包吃住、保險負擔一整年，即使是這樣的中大型苗場，也無力單獨聘請一名移工。

他建議，是否可以大農戶配幾位小農戶的方式聘僱，因為農家缺工農忙的時間都不太一定，盡可能把不同農產業缺工的時期，填滿移工工作的一整年，共同請一名移工，不僅分攤農忙的月份，也分攤聘請成本；否則現階段的移工，合法的不能找、非法的找不了。

而新開放林業伐木及造林工作，也可申請移工；農委會林務局表示，林業採種、育苗、造林、撫育、伐採工作因作業地點多位於偏遠山區，且屬勞動力工作，受農忙時期或其他大型工程影響，常面臨嚴重缺工問題；林務局已將「增加造林面積」、「增加森林碳匯經營」二項列為重點工作並積極推動，相關造林撫育疏伐、老化竹林更新等相關工作需求將逐年增加，預估至2030年，林業相關工作量將為目前3倍，缺工情形恐更為嚴重，因此建議調整外籍移工項目時，將林業工作納入範疇，未來則視林業發展狀況，依實際需求調整引進移工名額。

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