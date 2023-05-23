「瑪娃」最快入夜就轉強颱 對台有影響？這天將是關鍵

中央氣象局最新預報指出，今天入夜到明天清晨，中颱瑪娃颱風可能成強颱，28日前路徑穩定，對台暫無影響；28日後就看其北轉角度，因此下周日、一其所在位置是關鍵。天氣型態方面，明天起至周六降雨趨緩，周日起受東北風影響，降雨範圍又會擴大。

中央氣象局預報員曾昭誠表示，明天水氣、雲量仍偏多，整體降雨趨緩，西半部、花東地區可能有零星短暫陣雨，不過整體仍以多雲天氣為主；即使降雨，範圍、雨量都不大，午後山區有雷陣雨，且其雨量也會減少。

他說，周四水氣再減少，剩花東地區有零星短暫陣雨，其他地方多雲到晴天氣，午後山區有雷陣雨。周五、周六轉東風，宜蘭地區會有零星短暫陣雨。不過，整體而言，從周四至周六，雨量都不會太多。

下周日（28日）轉偏東北風環境，迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島開始會有局部短暫陣雨，下雨機率提高；其他地方維持多雲到晴，午後各地山區仍有雷陣雨。下周一（29日）、下周二（30日）東北風水氣持續增加，大台北地區也會有下雨機會。

曾昭誠表示，瑪娃颱風目前在關島東南方260公里，距離鵝鑾鼻東南東方2960公里，以每小時12小時速度，轉西北西前進，未來幾天朝菲律賓東方海面接近。

周日之前颱風路徑穩定，周日過後，瑪娃颱風到太平洋高壓邊緣，會有北轉趨勢，就看其北轉角度，視對台灣影響，因此下周日、下周一颱風所在位置是關鍵。

他說，今天入夜到明天清晨，瑪娃颱風可能成強颱，原預估明白天變強颱，因強度發展快，預估提前；至於媒體報載日本氣象廳指瑪娃颱風成強颱，曾昭誠說，每個地方對颱風用詞不同，分級名稱也不同，台灣的中央氣象局以風速為主。