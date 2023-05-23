快訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

遭爆「喇舌酒店妹」 賀軍翔沉寂3天發聲了

「瑪娃」最快入夜就轉強颱 對台有影響？這天將是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「瑪娃」最快入夜就轉強颱 對台有影響？這天將是關鍵

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天入夜到明天清晨，中颱瑪娃颱風可能成強颱，28日前路徑穩定，對台暫無影響。示意圖。圖／本報資料照片
今天入夜到明天清晨，中颱瑪娃颱風可能成強颱，28日前路徑穩定，對台暫無影響。示意圖。圖／本報資料照片

中央氣象局最新預報指出，今天入夜到明天清晨，中颱瑪娃颱風可能成強颱，28日前路徑穩定，對台暫無影響；28日後就看其北轉角度，因此下周日、一其所在位置是關鍵。天氣型態方面，明天起至周六降雨趨緩，周日起受東北風影響，降雨範圍又會擴大。

中央氣象局預報員曾昭誠表示，明天水氣、雲量仍偏多，整體降雨趨緩，西半部、花東地區可能有零星短暫陣雨，不過整體仍以多雲天氣為主；即使降雨，範圍、雨量都不大，午後山區有雷陣雨，且其雨量也會減少。

他說，周四水氣再減少，剩花東地區有零星短暫陣雨，其他地方多雲到晴天氣，午後山區有雷陣雨。周五、周六轉東風，宜蘭地區會有零星短暫陣雨。不過，整體而言，從周四至周六，雨量都不會太多。

下周日（28日）轉偏東北風環境，迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島開始會有局部短暫陣雨，下雨機率提高；其他地方維持多雲到晴，午後各地山區仍有雷陣雨。下周一（29日）、下周二（30日）東北風水氣持續增加，大台北地區也會有下雨機會。

曾昭誠表示，瑪娃颱風目前在關島東南方260公里，距離鵝鑾鼻東南東方2960公里，以每小時12小時速度，轉西北西前進，未來幾天朝菲律賓東方海面接近。

周日之前颱風路徑穩定，周日過後，瑪娃颱風到太平洋高壓邊緣，會有北轉趨勢，就看其北轉角度，視對台灣影響，因此下周日、下周一颱風所在位置是關鍵。

他說，今天入夜到明天清晨，瑪娃颱風可能成強颱，原預估明白天變強颱，因強度發展快，預估提前；至於媒體報載日本氣象廳指瑪娃颱風成強颱，曾昭誠說，每個地方對颱風用詞不同，分級名稱也不同，台灣的中央氣象局以風速為主。

颱風 氣象局

延伸閱讀

「瑪娃」最快入夜就轉強颱 對台有影響？這天將是關鍵

還沒颱風樹倒成這樣還有女騎士受傷 北市議員：淺根樹不耐強風

「瑪娃」颱風未來如何影響台灣 賈新興曝關鍵：要看這一點

彭啟明：五月颱拋物線 中颱「瑪娃」這點很罕見

相關新聞

「瑪娃」最快入夜就轉強颱 對台有影響？這天將是關鍵

中央氣象局最新預報指出，今天入夜到明天清晨，中颱瑪娃颱風可能成強颱，28日前路徑穩定，對台暫無影響；28日後就看其北轉角...

吃蔬菜「多多益善」？ 專家曝這幾點是健康誤區

許多人為了身體健康，總是努力遵循各種飲食規定，不過近期英文專家受訪時表示，其實有許多健康習慣不見得「多多益善」，民眾遵循這些建議時，也得衡量一下自身情況。

新竹必點小菜「粉沯」想吃不會唸！ 新竹人幫揭這神祕小吃發音之謎

日前有一名網友發文表示，來到一家新竹小吃店，看見菜單上有一道神祕小菜「粉沯」，好奇想點來吃吃看，但是尷尬的是粉「沯」這個字該怎麼發音啊？幸好有專家熱心幫揭這神祕小吃的發音之謎。

QA整理包／「天選之人」紛紛中鏢！第四波疫情襲來 新冠疫苗怎麼打？

新冠輕症雖然免通報、免隔離，但新冠疫情仍漸漸升溫，進入第四波疫情。不少解封前的天選之人，近期也紛紛中鏢。台大醫院小兒感染...

美國玉米「嘔吐毒素」超標 逾50萬公斤邊境遭攔

食藥署今公布最新一周邊境查驗不合格清單，自美國進口的「玉米（供食品用途）」檢出真菌毒素「脫氧雪腐鐮刀菌烯醇」超標，總重逾...

影／星宇遭遇風切仍成功降落 乘客拍下風雨交加「大怒神」搖晃實況

星宇航空昨受到鋒面及雷雨影響，遭遇風切有4個航班仍成功降落在桃園國際機場，唯獨JX718班機過夜滯留高雄，今天已空離機場。一名在機上的乘客拍下當晚在機艙內搖晃的情景，及窗外風雨、雷電交加惡劣的天氣，直呼：「真的要給你們(機組人員)拍拍手」，並稱如果有機會，想請機場吃個飯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦