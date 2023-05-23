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猴痘傳播風險未減+20 疫苗施打院所提升到82家

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
猴痘疫苗接種模擬照片（非實際接種當事人）。圖／高雄市衛生局提供
猴痘疫苗接種模擬照片（非實際接種當事人）。圖／高雄市衛生局提供

疾管署疫情中心主任郭宏偉今天說，猴痘傳播風險持續，新增20例病例，沒有明顯下降趨勢，其中17例為本土、3例為境外移入個案。另，發言人曾淑慧表示，全國共82家合作醫療院所可提供猴痘疫苗接種服務。

境外移入部分自泰國(2例)及日本(1例)移入，20例均為本國籍男性，居住縣市為北部16例、中部1例、南部3例，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於4月15日至5月19日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於5月16日至5月21日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者25名，已進行衛教並自我健康監測21天。

發言人曾淑慧表示，猴痘疫苗接種合作醫院從79家加開到82家，呼籲符合接種條件的民眾儘速前往接種。她也說，猴痘疫苗要打兩劑才會達到更有效的預防效果，施打一劑僅約有4成到8成保護力，接種兩劑可達9成。

符合「近6個月內曾有高風險性行為」接種條件之民眾，可至各縣市政府衛生局網站或疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/第三階段猴痘疫苗接種合作醫院項下( https://gov.tw/3SG )，查詢合作醫院名單及預約掛號等資訊，並逕至合作醫療院所預約接種，或於性病就診時轉介接種。

疾管署統計，截至5月22日共計完成32,608人次疫苗接種服務，其中暴露後預防接種198人次及暴露前預防接種32,410人次；而符合「近6個月內曾有高風險性行為者」計接種31,047人次。另，已接種1劑者29942人，已完成2劑疫苗接種者為2666人。

猴痘疫情狀況。記者李青縈／翻攝
猴痘疫情狀況。記者李青縈／翻攝

疫苗 猴痘

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