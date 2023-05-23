聽新聞
test
0:00 / 0:00
猴痘傳播風險未減+20 疫苗施打院所提升到82家
疾管署疫情中心主任郭宏偉今天說，猴痘傳播風險持續，新增20例病例，沒有明顯下降趨勢，其中17例為本土、3例為境外移入個案。另，發言人曾淑慧表示，全國共82家合作醫療院所可提供猴痘疫苗接種服務。
境外移入部分自泰國(2例)及日本(1例)移入，20例均為本國籍男性，居住縣市為北部16例、中部1例、南部3例，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於4月15日至5月19日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於5月16日至5月21日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者25名，已進行衛教並自我健康監測21天。
發言人曾淑慧表示，猴痘疫苗接種合作醫院從79家加開到82家，呼籲符合接種條件的民眾儘速前往接種。她也說，猴痘疫苗要打兩劑才會達到更有效的預防效果，施打一劑僅約有4成到8成保護力，接種兩劑可達9成。
符合「近6個月內曾有高風險性行為」接種條件之民眾，可至各縣市政府衛生局網站或疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/第三階段猴痘疫苗接種合作醫院項下( https://gov.tw/3SG )，查詢合作醫院名單及預約掛號等資訊，並逕至合作醫療院所預約接種，或於性病就診時轉介接種。
疾管署統計，截至5月22日共計完成32,608人次疫苗接種服務，其中暴露後預防接種198人次及暴露前預防接種32,410人次；而符合「近6個月內曾有高風險性行為者」計接種31,047人次。另，已接種1劑者29942人，已完成2劑疫苗接種者為2666人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言