猴痘傳播風險未減+20 疫苗施打院所提升到82家

疾管署疫情中心主任郭宏偉今天說，猴痘傳播風險持續，新增20例病例，沒有明顯下降趨勢，其中17例為本土、3例為境外移入個案。另，發言人曾淑慧表示，全國共82家合作醫療院所可提供猴痘疫苗接種服務。

境外移入部分自泰國(2例)及日本(1例)移入，20例均為本國籍男性，居住縣市為北部16例、中部1例、南部3例，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於4月15日至5月19日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於5月16日至5月21日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者25名，已進行衛教並自我健康監測21天。

發言人曾淑慧表示，猴痘疫苗接種合作醫院從79家加開到82家，呼籲符合接種條件的民眾儘速前往接種。她也說，猴痘疫苗要打兩劑才會達到更有效的預防效果，施打一劑僅約有4成到8成保護力，接種兩劑可達9成。

符合「近6個月內曾有高風險性行為」接種條件之民眾，可至各縣市政府衛生局網站或疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/第三階段猴痘疫苗接種合作醫院項下( https://gov.tw/3SG )，查詢合作醫院名單及預約掛號等資訊，並逕至合作醫療院所預約接種，或於性病就診時轉介接種。