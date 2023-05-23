猴痘單週增20例創新高 疫情未趨緩累計破百

疾管署今天公布國內新增20例猴痘病例，創單週新高，分別為17例本土、3例境外移入個案，自去年6月23日截至今天累計確診111例個案，猴痘疫情未見趨緩，傳播風險持續。

衛福部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天下午例行疫報說明，新增猴痘（Mpox）個案之中，17例為本土、3例為境外移入個案，分別自泰國2例及日本1例移入，均為本國籍男性，居住縣市為北部16例、中部1例、南部3例，年齡介於20多歲至40多歲。

郭宏偉表示，個案發病日介於4月15日至5月19日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於5月16日至5月21日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者25名，已進行衛教並自我健康監測21天。

疾管署副署長曾淑慧認為，猴痘疫情趨緩時機還需要再觀察、評估，現階段個案分布仍以北部為主，分別為新北市7例、桃園市3例、台北市2例，其餘還有新竹縣市、台中市、台南市及高雄市各1例，目前風險持續存在，呼籲高風險族群儘速接種疫苗。

據疾管署統計，台灣自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今天累計確診111例病例，分別為98例本土及13例境外移入，其中53例已康復，10例仍住院治療中、48例於居家自主健康管理中。

郭宏偉提醒，台灣猴痘疫情並沒有趨緩，傳播風險持續，呼籲符合猴痘疫苗接種對象的民眾儘速前往合作醫療院所接種。截至5月22日共計完成3萬2608人次猴痘疫苗接種服務，其中暴露後預防（PEP）接種198人次及暴露前預防（PrEP）接種3萬2410人次。

而符合「近6個月內曾有高風險性行為者」計接種3萬1047人次，已接種1劑者2萬9942人，已完成2劑疫苗接種者為2666人。統計截至5月22日止，全國共82家合作醫療院所可提供接種服務，符合接種資格民眾，可自行至合作醫療院所預約接種，或於性病就診時轉介接種。