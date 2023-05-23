解決缺工 勞動部擬調農業本外勞比為1:1及開放林業移工
勞動部今日對外宣布，為協助解決產業缺工問題，預告調整聘僱移工資格。包括調高製造業水產加工、豆腐製造及金屬船體等3行業移工核配比率為B級20％，及新增製造業雇主國內承接移工增額5％彈性機制；另開放營造業民間工程業者得以30%比率聘僱移工，及調高小型農民及農民團體移工核配比例為本外勞1:1，並擴大農糧產業雇主資格，及新開放林業移工。
此外，機構看護工則改以許可床位核給移工名額，並增加採計護理人員併同本國看護人力在本外勞1:1比例下聘僱移工。相關法案預告期間至5月30日截止。
對於四大類移工的調整，勞動部說明如下
一、製造業：因應水產加工、豆腐製造及金屬船體等3行業，因製程較難自動化，需大量人工作業，及高溫、濕熱或有粉塵、化學藥劑等工作環境，辛苦程度較高，規劃核配比率由15%調高為20%。另外，為鼓勵雇主優先承接已在臺移工，避免移工無人承接衍生失聯問題，同時儘快協助雇主用人需求，規劃製造業雇主承接國內製造業移工將可額外增加5％名額，但合計原有3K5級比率、附加就業安定費額外取得EXTRA核配比率，總移工比率仍不得超過40%。
二、營造業：現行營造業僅開放公共工程和民間重大投資興建工程專案，才可聘僱移工，且移工聘期配合工程工期，無法長期留用及培養人力。考量營造業火車頭產業特性，可帶動整體經濟，規劃甲、乙、丙級綜合營造業、專業營造業及土木包工業，符合近3年承攬案件量及聘僱本國勞工人數門檻(以土木包工業為例，須承攬1千萬元以上及聘僱本國勞工5人)者，得以30%比率聘僱移工，且可附加就業安定費再提高EXTRA核配比率最高到40%。初期先開放總額8,000名，由內政部營建署分配名額及初審認定業者申請資格。
三、農業：為協助解決農村人力不足，配合農委會先前已提高農業移工總額至1.2萬人，將調高10人以下小型農民或農民團體聘僱移工核配比率，由現行35%調高為本外勞1:1，至於事業單位及大型農戶維持核配比率35%。另為因應農業種植作物種類繁多，將擴大放寬蔬菜、果樹、種苗、花卉、雜糧、咖啡、茶葉等特殊作物及溫室設施作物等農糧產業申請移工資格，並新開放林業伐木及造林工作，也可申請移工。
四、機構看護：現行社福機構依實際收容人數採3:1核算移工名額，住宿式長照機構與護理機構則以登記床位數採5:1核算移工名額，未來將統一計算基準，均以各類機構設立許可之許可床位數核算，但3:1、5:1比例不變。另外，在移工名額內，現行機構聘僱外籍看護工人數不得超過本國看護工人數，即本外勞1:1限制，未來增加採計護理人員連同本國看護工併計人數，再依機構規模大小區分，床位規模100床以上機構之護理人數以2分之1採計，未達100床的機構則採計全部護理人數，以充實機構可用人力，提升照顧品質。
勞動部表示，各類別移工資格放寬，經過跨國勞動力政策協商諮詢小組討論獲得共識，並與經濟部、內政部、農委會及衛福部等相關部會討論，整體預估將增加2.8萬名移工。預告期間自今日起至5月30日止，法規預告結束後，勞動部、內政部及農委會將儘速完成相關法制作業，協助產業進用人力，紓緩缺工問題，提升競爭力。
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