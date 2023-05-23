解決缺工 勞動部擬調農業本外勞比為1:1及開放林業移工

勞動部今日對外宣布，為協助解決產業缺工問題，預告調整聘僱移工資格。包括調高製造業水產加工、豆腐製造及金屬船體等3行業移工核配比率為B級20％，及新增製造業雇主國內承接移工增額5％彈性機制；另開放營造業民間工程業者得以30%比率聘僱移工，及調高小型農民及農民團體移工核配比例為本外勞1:1，並擴大農糧產業雇主資格，及新開放林業移工。

此外，機構看護工則改以許可床位核給移工名額，並增加採計護理人員併同本國看護人力在本外勞1:1比例下聘僱移工。相關法案預告期間至5月30日截止。

勞動部表示，各類別移工資格放寬，經過跨國勞動力政策協商諮詢小組討論獲得共識，並與經濟部、內政部、農委會及衛福部等相關部會討論，整體預估將增加2.8萬名移工。預告期間自今日起至5月30日止，法規預告結束後，勞動部、內政部及農委會將儘速完成相關法制作業，協助產業進用人力，紓緩缺工問題，提升競爭力。