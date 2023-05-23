強化刺網管理 漁業署擬下個月與公民團體、學界溝通

澎湖海龜遭刺網纏繞致死，引起動保團體熱議，呼籲政府應檢討刺網管理機制；刺網管理應循系漸進，有關魚禁漁區以及刺網網目規範，最快下月將邀集保育團體和專家學者溝通，再與地方政府討論，精進管理措施。

動保團體認為，漁業署檢討毫無章法的補助政策，優先輔導多層刺網及在岩礁區作業的漁船退場；全國一致讓所有漁法退出三海浬，讓沿岸三海浬成為生物資源養護區；而台灣22個地方縣市，卻有20種不同刺網管理模式，中央應有區域性的協調管理；同時，漁業署應儘速制定刺網網目規範，並制定漁船數量管制、禁漁期和漁區。

農委會漁業署漁政組長劉福昇表示，刺網是我國沿近海的主要漁法，也有材質不容易腐爛、省能源等優點，漁業署從106年就不再核發執照，輔導轉型須循系漸進，搭配各地方政府不同禁漁區規定，同時搭配刺網實名制，106年漁船筏數為1萬2800多艘，現在僅剩下8500艘，減少33%，同時也強化地方政府有關禁漁區的巡護能量，110、111年也都執行千次，若發現禁漁區作業，依照漁業法開罰3至15萬元。

劉福昇表示，至於動保團體建議，未來強化刺網管理，劉福昇表示，台灣地形特殊，南北礁岩地形多，西部多沙岸，東部海岸地形更為崎嶇，也因此過去輔導地方政府做禁漁區規定，未來朝向區域性限制規劃，而刺網的網目大小，會進一步與公民團體、專家學者討論，預計在下個月初步溝通，再與漁民、地方縣市政府溝通，須循序漸進進行。

他表示，漁民捕撈樣態百百種，漁民會根據不同的魚種、不同季節，有不同的漁法、不同捕撈方式；而刺網也都是漁民花錢購買的，不必然會隨意丟棄，有破損陸上都設有暫置區，漁船捕魚回來後，漁民可以放回暫置區回收處理，而漁業署近年也提供經費進行調查，進行海上清除工作。