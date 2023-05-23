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嘉基雷射治療斑點 脫口罩滿面春風

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
專業醫師使用雷射儀器治療各種皮膚斑點。圖／嘉義基督教醫院提供
專業醫師使用雷射儀器治療各種皮膚斑點。圖／嘉義基督教醫院提供

疫情解封，不需再長期戴口罩後，需以真容見人成為許多人的困擾，嘉義基督教醫院醫學美容中心近日就診人數增加；有位患者求診，拿下口罩臉上冒出了一片黑斑、暗沉，她表示在坊間接受所謂醫學美容處理，皮膚狀況反而愈來愈糟。經皮膚科醫師專業診斷治療後膚況逐漸好轉，心情也為之美麗起來。

嘉基皮膚科主任兼醫學美容中心醫師邱健群表示，因疫情期間長時間戴口罩以致於忽略平常的基礎保養照護及防曬，導致臉色黯沉及黑斑，如需治療應尋求正規皮膚科評估治療，不要盲目接受坊間所謂美容療程及使用來路不明的除斑產品，以免適得其反。

邱健群表示，各式的斑點除病理變化不同，色素細胞位置的深淺也不同，治療的方法應針對斑點的屬性來個別處理，才能徹底去除。皮膚科醫師除斑最厲害的武器是靠敏銳的雙眼，精準區分後天的小痣、雀斑、曬斑、黑斑、顴骨斑、平的老人斑、凸的老人斑，或是先天的胎記是太田母斑、斑痣、咖啡牛奶斑等，這是非專科醫師所能做到的。

他表示，雷射除斑效果廣受肯定，但各種雷射儀器的波長、能量及脈衝時間有所不同，對各種色素斑病灶的治療反應也有很大的差異；若使用不適當的雷射，不但不能改善斑點，可能造成反黑或疤痕的副作用。門診中常見到一個人臉上同時有好幾種不同的斑，如褐色大曬斑屬表皮黑色素增生，使用波長532 nm銣雅鉻雷射治療，約1周左右痂皮自然脫落，就能除掉。但顴骨斑就不同了，是真皮內黑色素細胞增生，目前首選雷射是皮秒雷射或波長為1064nm銣雅鉻雷射的效果最好，需分為3至5次治療，每次間隔為2至3個月。

近幾年雷射儀器最大的突破的「皮秒雷射」，是透過極速短脈衝，震碎黑色素細胞，大幅降低熱傷害以及降低反黑的機率。加上刺激皮膚細胞自我修復，可在更短的時間內提供更強大的治療效果。治療後的1周內需避免暴露在陽光下，及避免使用刺激性的皮膚護理產品，另外，雷射治療後可能會出現輕微的紅腫和瘀斑正常的反應，可冰敷緩解紅腫。

醫師邱健群提醒，因東方人的膚色較容易有色素沈澱的問題，未經正確診斷，千萬不要自行於坊間或夜市用化學燒灼劑或電燒來點痣、去斑。對於有色素斑點想用雷射治療的民眾，應該找專科醫師諮詢。

嘉基皮膚科主任兼醫學美容中心醫師邱健群。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基皮膚科主任兼醫學美容中心醫師邱健群。圖／嘉義基督教醫院提供
臉上斑點成因不同會有不同的治療方式。圖／嘉義基督教醫院提供
臉上斑點成因不同會有不同的治療方式。圖／嘉義基督教醫院提供
專業醫師診斷病患皮膚斑點狀況。圖／嘉義基督教醫院提供
專業醫師診斷病患皮膚斑點狀況。圖／嘉義基督教醫院提供

醫師 醫學 皮膚科 口罩 嘉義

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