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新冠疫情上升中 24日起長者打疫苗有500元衛教品

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導

疾病管制署疫情中主任郭宏偉23日表示，新冠疫情仍然上升中，呼籲長者盡速接種疫苗，並及早就醫。另外，疾管署發言人曾淑慧說，為加強長者儘速接種，5月24日起提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑COVID-19疫苗之65歲以上長者500元(含)以下衛教品。

我國自3月20日實施新制（輕症免通報免隔離）後，近7日(5/17-5/23)每日平均新增204例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日(5/10-5/16)之每日平均新增154例上升；5月起本土併發症累計3,447例，其中1,703例(約49%)未打滿3劑疫苗，1,184例(約34%)未曾接種任何一劑疫苗。

上週(5/14-5/20)平均每日新增18例死亡，較前一週(5/7-5/13)之每日死亡平均數15例上升；新增死亡個案中，92%具慢性病史、67%未打滿3劑疫苗、94%為60歲以上。綜合病例趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情處於上升階段，須持續監測。

疾管署公布上週新增檢出196例Omicron亞型變異株確定病例，其中129例本土個案分別為72例XBB (其中 XBB.1.5佔28例、XBB.1.16佔16例)、53例BA.2.75、3例BQ.1、1例BA.5；另67例境外移入分別為61例XBB (其中XBB.1.5佔14例、XBB.1.16佔26例)、5例BA.2.75、1例BQ.1。

近四週監測總計，XBB(48%)成為本土主流病毒株，其次為BA.2.75 (45%)及BQ.1(5%)，XBB佔比已超過BA.2.75且持續上升，目前兩者共同流行，須密切觀察。WHO表示XBB、BQ.1及BA2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力，而全球XBB及其衍生變異株佔比約87.9%，以XBB.1.5為多(43.8%)，另XBB.1.9.1(13.9%)、XBB.1.16(11.6%)及XBB.2.3(4.6%)佔比上升，惟現有證據顯示致疾病嚴重性並未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

因應國內近期COVID-19疫情上升，併發症中65歲以上長者占75%，且併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗。曾淑慧表示，為加強鼓勵長者儘速接種，各地方政府將自今年5月24日起提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑COVID-19疫苗之65歲以上長者500元(含)以下衛教品。

地方政府將自5月24日起提供500元(含)以下衛教品給接種COVID-19疫苗的65歲以上長。圖／疾管署提供
地方政府將自5月24日起提供500元(含)以下衛教品給接種COVID-19疫苗的65歲以上長。圖／疾管署提供

次世代疫苗 BA 疫情

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