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Uber與電子票券業者Edenred合作 首推Uber 通用券

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
Uber企業版擴展Edenred宜睿智慧合作首推「Uber 通用券」，載入Uber、Uber Eats App後可使用於平台全球營運市場。圖／Uber企業版提供
Uber企業版擴展Edenred宜睿智慧合作首推「Uber 通用券」，載入Uber、Uber Eats App後可使用於平台全球營運市場。圖／Uber企業版提供

為貼近新消費趨勢，Uber企業版與電子票券專家Edenred宜睿智慧今（23）日宣布擴展合作，首度推出「Uber 通用券」，讓獲得Edenred宜睿智慧電子票券的民眾可靈活使用於Uber App叫車或Uber Eats App外送需求。

根據創市際「2023電子票券趨勢大調查」，疫情催化下，電子票券已成為消費主流之一，針對消費者使用的票券類型調查結果顯示，電子禮券消費已成長至73%，紙本禮券降低至7%，且以行銷禮贈和員工福利為兩大使用情境。

透過Edenred宜睿智慧，購買票券的企業可以省下禮品儲存空間和派發的時間成本，不管是遠距辦公或員工遍布國內外市場，都能輕鬆享有員工福利。

拿到Edenred「Uber 通用券」電子票券連結或兌換碼的民眾，可以載入自己的Uber或Uber Eats App帳號，並且可使用於Uber或Uber Eats全球營運市場，隨時滿足在國內外的交通、餐飲、生鮮日用外送的需求。

企業亦可使用Uber企業版發行「Uber 通用券」，滿足日常叫車和飲食的生活需求、無紙化綠色消費、通行全球70國家與超過10000個Uber營運城市等優勢，成為發券企業與消費大眾的選擇。

Uber 禮券 外送

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