QA整理包／「天選之人」紛紛中鏢！第四波疫情襲來 新冠疫苗怎麼打？

新冠輕症雖然免通報、免隔離，但新冠疫情仍漸漸升溫，進入第四波疫情。不少解封前的天選之人，近期也紛紛中鏢。台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，近期病人確實增加不少，這段時間個人衛生習慣要顧好，若是最近幾個月沒有打疫苗者可考慮接種。

Q1：指揮中心解編後，新冠疫苗要去哪邊打？需要先預約嗎？費用為何？

民眾可至疾管署官網「防疫降階區」頁面中的「COVID-19疫苗接種」區域查看「COVID-19疫苗接種院所」地圖，獲得接種資訊，並預約疫苗解種。新冠疫苗仍維持公費接種，但5月1日起醫療院所施打疫苗可收掛號費。

Q2：出國前需要打新冠疫苗嗎？

黃立民說，國外疫情也在流行，若是會出國接觸不少人，民眾可以考慮接種新冠疫苗，但是不管在國內還是國外，都建議民眾打疫苗增加保護力。

Q3：目前新冠疫苗施打的建議為何？

疾管署建議今年尚未接種任何一劑次世代疫苗者或是未完成基礎劑接種者，儘速預約接種疫苗以獲得保護力；特別是長者、幼童、具高風險慢性病者等脆弱族群感染後容易引發重症，更需接種疫苗維護自身健康。

Q4：目前已經處在與疫情共存的情況，孕婦建議施打新冠疫苗嗎？

黃立民說，孕婦也應該儘速接種新冠疫苗，因為其免疫力較差且風險較高，加上還有胎兒，建議施打次世代疫苗提升保護力。

Q5：現在確診還需要拿快篩試劑到醫療院所嗎？

新冠輕症免隔離，採取自主健康管理，快篩陽性也不需通報，惟陽性者具有重症高風險因子要儘速就醫並評估是否開立公費口服抗病毒藥物，以及出現警示症狀要立即就醫。

「重症高風險因子」包含：

1. 65歲以上

2. 具慢性病：氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺疾、結核病、 慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、 吸菸*、BMI≧30、影響免疫功能之疾病

3. 孕婦、產婦（產後六周內）

*註：吸菸(或已戒菸者)需同時具有任一其他風險因子，方符合用藥條件

出現警示症狀包含：

·喘或呼吸困難

·持續胸痛或胸悶意識不淸

·皮膚、嘴唇或指甲床發靑

·無法進食、喝水或服藥

·過去24小時無尿或尿量顯著減少

·收縮壓<90mmHg

·心跳>100次/分鐘(無發燒之情形下)

Q6：現在還有視訊診療嗎？

3月20日起，新冠確診免通報免隔離，新冠視訊診療措施也同步取消，民眾若有就醫需求可參考警示症狀以及重症高風險因子的就醫建議。

Q7：藥物、治療費用怎麼算？

輕症但具高風險因子病患維持公費抗病毒藥物及清冠一號；併發症確定病例，意即中重症患者的住院隔離費用為公費給付。

Q8：如果二次染疫，身體會變得比較差嗎？

黃立民說，一般而言第二次染疫狀況會比第一次輕微，但仍有少數狀況感染後產生特別免疫反應反而造成第二次感染的時候病況較為嚴重。