八旬老婦復發性腹股溝疝氣 腹腔鏡手術另闢路徑修補

80歲劉姓老婦因左下腹疼痛至衛福部苗栗醫院就醫，醫師診斷為左側復發性腹股溝疝氣，且可徒手復位至腹腔處，老婦數十年前曾開過傳統疝氣，經說明傳統疝氣修補術或全腹膜外腹腔鏡疝氣手術的優、缺點，經溝通老婦接受全腹膜外腹腔鏡疝氣手術，術後第二天出院，傷口恢復良好。

苗栗醫院外科醫師林雨寧指出，復發性疝氣的病患如果再次從相同傳統手術途徑進入，可能會遇到一些阻礙，增加手術難度與傷口組織破壞，此時可嘗試全腹膜外腹腔鏡疝氣手術，選擇由後方另一條路徑進入。

林雨寧表示，全腹膜外腹腔鏡疝氣手術（TEP）修補疝氣修補，手術完全在腹膜外進行，不需進入腹腔操作，傷口僅開在皮膚表層與腹膜之間，不深及腹腔，只會有1.5公分及0.5公分共3個小傷口，將凸出的疝氣囊袋拉回復位，在腹壁薄弱或缺損處，補上一塊人工網膜加強，可達到無張力修補與後方修補2大優點，同時減少腸道損傷或沾黏的風險。

她指出，腹腔鏡疝氣修補手術有不同耗材選擇性，如固定釘搭配人工網膜、自黏式立體網膜等，目前有臨床回饋及研究顯示自黏式立體網膜因不需使用釘子固定，有減少術後疼痛不適的優勢。術前評估病患如有心肺功能不佳無法接受全身麻醉、凝血功能異常有高出血風險、有感染疑慮，不能放人工網膜、無法復位的巨大疝氣，都不適合選擇腹腔鏡疝氣手術。

苗栗醫院院長李明輝表示，腹腔鏡微創疝氣手術有出血量少、疼痛感低、術後恢復期快等特色，都優於傳統手術，但疝氣患者依症狀不同，治療方式也不盡相同，術前應由外科醫師審慎評估檢查，醫病雙向討論溝通，選擇最適合病患手術方式，以提升醫療照護服務品質與維護病人安全。