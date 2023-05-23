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東北風挾帶境外汙染物 北部、馬祖等12處空品亮橘燈
受到東北季風影響，東北風挾帶境外汙染物，清晨起北部空品區及離島地區細懸浮微粒（PM2.5）濃度明顯上升，截至今中午11時止，全台有12個空品監測站亮「橘燈」，環保署提醒，北部、馬祖地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。
根據環保署監測資料及氣象局今早10時氣象資料顯示，今天受到鋒面通過及東北季風增強，東北風挾帶境外汙染物影響台灣，中南部地區位在下風處，汙染物稍易累積。中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級，竹苗短時間可能達橘色提醒等級；北部空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。
24日環境風場為東北東風至偏東風，西半部位於背風側，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
25日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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