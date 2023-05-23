快訊

QA整理包／「天選之人」紛紛中鏢！第四波疫情襲來 新冠疫苗怎麼打？

郭打延長賽？黨內大老稱朱什麼都沒了 選戰重擔要侯自己扛

角逐2024總統副手郭台銘？ 柯文哲稱將取決「一重點」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東北風挾帶境外汙染物 北部、馬祖等12處空品亮橘燈

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

受到東北季風影響，東北風挾帶境外汙染物，清晨起北部空品區及離島地區細懸浮微粒（PM2.5）濃度明顯上升，截至今中午11時止，全台有12個空品監測站亮「橘燈」，環保署提醒，北部、馬祖地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

根據環保署監測資料及氣象局今早10時氣象資料顯示，今天受到鋒面通過及東北季風增強，東北風挾帶境外汙染物影響台灣，中南部地區位在下風處，汙染物稍易累積。中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級，竹苗短時間可能達橘色提醒等級；北部空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

24日環境風場為東北東風至偏東風，西半部位於背風側，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

25日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

受到東北季風影響，目前全台有12個空品監測站亮「橘燈」。圖／截自環保署空品監測網
受到東北季風影響，目前全台有12個空品監測站亮「橘燈」。圖／截自環保署空品監測網

馬祖 宜蘭 東北季風

延伸閱讀

海大馬祖校區國際學舍落成 盼再促當地高教與國際活動

天氣炎熱空品差！北、中部「空汙紅爆」傍晚恐亮紅燈

霧裡看大佛…全台空品最差的4個測站都在這裡

馬祖鄉親發起連署 推動恢復往返高雄航線

相關新聞

QA整理包／「天選之人」紛紛中鏢！第四波疫情襲來 新冠疫苗怎麼打？

新冠輕症雖然免通報、免隔離，但新冠疫情仍漸漸升溫，進入第四波疫情。不少解封前的天選之人，近期也紛紛中鏢。台大醫院小兒感染...

近3個月4萬筆個資外洩 統聯客運研議取消會員制訂票

詐騙猖獗，統聯客運12日發現乘客個資外洩，不少人更接到詐騙騷擾訊息與電話。台北區監理所初步調查出爐，確定為駭客所為，後續...

星宇傳因「飛機載重平衡表」被迫滯留小港機場 民航局：了解中

昨晚鋒面影響，西半部降雨劇烈，桃園國際機場4航班因降落受風切影響，均轉降高雄小港國際機場，獨剩星宇航空JX718轉降高雄...

美國玉米「嘔吐毒素」超標 逾50萬公斤邊境遭攔

食藥署今公布最新一周邊境查驗不合格清單，自美國進口的「玉米（供食品用途）」檢出真菌毒素「脫氧雪腐鐮刀菌烯醇」超標，總重逾...

洩洪了！明德水庫逼近滿水位 每秒40立方公尺排水調節

苗栗縣頭屋鄉明德水庫集水區一夜之間降下60毫米雨水，挹注上百萬立方公尺蓄水，逼近滿水位，水庫今天上午9點半起每秒40立方...

航班轉降滯留高雄機場 星宇：乘客住宿交通費用全埋單

昨晚鋒面影響，西半部降雨劇烈，松山機場、桃園國際機場共5航班，因降落受風切影響，均轉降高雄小港國際機場。華信、長榮、馬航...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦