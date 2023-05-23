星宇傳因「飛機載重平衡表」被迫滯留小港機場 民航局：了解中

昨晚鋒面影響，西半部降雨劇烈，桃園國際機場4航班因降落受風切影響，均轉降高雄小港國際機場，獨剩星宇航空JX718轉降高雄機場卻滯留過夜，星宇先稱宵禁因素、為及早安置旅客為最大原則；但據傳是因飛機載重平衡表製作出問題，導致班機被迫滯留。交通部民航局表示，已獲知此事，目前正了解中。

因華信、長榮、馬航等班機已陸續離場，獨剩星宇JX718班機過了午夜，仍滯留高雄機場，引發議論。最後，星宇航空JX718班機今天上午6時56分未載客飛離高雄機場，上午7時57分抵達桃園機場。

相對其他航空公司班機陸續離場，獨剩星宇航空班機滯留高雄機場，引發議論。星宇航空則解釋，因該班機機身小考量飛安，加上對成田機場夜宿事件「引以為鑑」，本次決策保守處理，取消飛行，以及早安置乘客為最大原則，後續衍生乘客住宿、交通等費用，也由星宇一併埋單。