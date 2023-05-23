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「瑪娃」颱風未來如何影響台灣 賈新興曝關鍵：要看這一點

聯合報／ 記者陳智華胡瑞玲╱台北即時報導
今年第2號颱風「瑪娃」現為中颱，距離台灣還很遠。取自氣象局
今年第2號颱風「瑪娃」現為中颱，距離台灣還很遠。取自氣象局

今年第2號颱風「瑪娃」現為中颱，目前在關島東南方，距離鵝鑾鼻東南東方約3050里海面上，以每小時13公里速度，向北北西移動，氣象局預估明天白天轉強颱，由於距離還很遠，28日之前對台灣天氣沒有影響。

「瑪娃」何時會開始及如何影響台灣，民眾很關心，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天指出，要看太平洋高壓何時減弱。

賈新興指出，26日起太平洋高壓有增強趨勢，因此預估26日到28日之間，「瑪娃」會穩定往西及西北西移動。至於29日起太平洋高壓則有減弱趨勢，這是「瑪娃」影響台灣的關鍵。如果早一點減弱，例如28、29日就減弱，「瑪娃」可能就會從東面海上遠離台灣，朝宮古島、石垣島移動，對台灣影響最小。不過29-31日受颱風外圍環流影響，北部、東半部地區降雨的機會提高。

但他表示，如果太平洋高壓到30、31日才減弱，屆時「瑪娃」就會靠近台灣，影響會增大，未來如何變化還要再觀察。

第2號颱風「瑪娃」現為中颱，氣象局預估明天白天轉強颱，由於距離還很遠，28日之前對台灣天氣沒有影響。本報資料照片
第2號颱風「瑪娃」現為中颱，氣象局預估明天白天轉強颱，由於距離還很遠，28日之前對台灣天氣沒有影響。本報資料照片

颱風 氣象局

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