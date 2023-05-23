救生員人力短缺 王鴻薇、李彥秀轟體育署漠視

夏日天氣炎熱，我國從事水上活動的風氣盛行，不過全台泳池卻面臨找不到救生員的窘境。國民黨立委王鴻薇、台北市議員李彥秀今舉行記者會，表示截至今年5月16日，發出的證照數、檢定場次僅有去年的4分之1，嚴重缺少救生員，體育署卻仍未有積極作為。

王鴻薇說明，根據體育署提供的資料，原定每年全國要規劃60場次的檢定考試，109年至111年分別舉辦65場、43場、62場，而今年截至5月16日止，竟然只舉辦了15場。而救生員發證數，109年至111年分別是1103張、671張、2073張，今年到5月16日為止也只有541張。

王鴻薇表示，目前體育署救生員證書有效張數總共約1萬2308張，但並非所有持證書者皆會擔任救生員，因此救生員人數仍是遠遠不足。今年的暑假戲水旺季即將到來，體育署到現在只辦了15場檢定考試，對於地方及業者不斷反映救生員不足的問題，仍舊拿不出具體可行辦法。她提到，台北市政府、桃園市政府皆有反映救生員人力不足的問題，她認為新北市政府應也有這樣的問題存在。

李彥秀說，救生員資格檢定以前是由教練團協辦、體育署監督，後來調整為體育署後，考試集中在某幾個縣市，嚴重影響現在無論是開放水域或室內水域的救生員人次，不包含飯店、社區泳池的話，全台灣共有840個游泳池，平均每個游泳池依照班別、人次計算，約需要10個救生員，全台840個游泳池就要有8400個救生員。她指出，考試制度調整，四年複訓一次，成本提高，許多人因不方便而不願意去考，很多人不願意再當救生員，轉型成SUP教練。

有業者代表說，所有泳池都是虧錢，救生員薪資大概是3萬1000到3萬8000元之間，剩下必須要用教學來彌補，今年這個結構已經破壞掉，暑假原本10班（授課教學），說不定剩2班，體力透支之餘還要教學生，夏天旺季快來要如何因應？要業者關水道不是笑話嗎？這不是業者造成的，是考試不能把人才弄出來。