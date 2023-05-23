46歲男痔瘡苦10年 微創雷射翌日打牌5小時

46歲陳先生因痔瘡困擾長達10年，但業務工作忙碌延誤至今，經與台中慈濟醫院討論，採痔瘡微創雷射手術，隔日就可回家。陳先生分享，隔天返家就跟好友打牌5小時，兩周後就能打籃球，恢復之快簡直不敢相信。

陳先生是業務員，大腸癌家族史讓他特別注意腸道問題，定期大腸鏡檢查，但內、外痔引發的疼痛與異物感仍造成諸多不便。

陳先生說，內痔長期結紮，仍不斷復發重覆療程；外痔則愈長愈大，有明顯贅肉異物感，曾在高速公路開車突然想解便，緊急到幾乎憋不住，當時下定決心一勞永逸。但他擔憂傳統手術，傷口大且有明顯疼痛感，至少要休息一周，因而猶豫。

台中慈濟醫院大腸直腸科醫師方佳偉建議，痔瘡微創雷射手術，治療透過微創在肛門口打幾個小洞，透過雷射光熱效能消融病灶與增生組織、血管，讓突出物慢慢萎縮不見，術後傷口大小僅三個零點二公分傷口，也不太流血。

他提醒，這項自費手術的方法適用一到三級痔瘡，一旦發展到第四級痔瘡，就會增加手術困難度，所以建議想用微創手術的人要及早處理。

陳先生日後回診表示，術後沒有疼痛感，還能自由走動，除依醫囑冰敷外，連止痛藥都沒吃，當天還跟朋友打麻將5個小時，2周後還能去打籃球，恢復之快讓他很意外。

方佳偉指出，臨床觀察確實大部分病人術後都不會疼痛，但仍要提醒病人手術部位用清水清潔即可，避免用肥皂、沐浴乳過度清潔以免引發騷癢。

方佳偉解說，痔瘡盛行率人口達八到九成，發生原因是肛門或直腸末端的血管曲張及結締組織失去彈性而形成突出物，好發族群包括：長期便秘、大腸激躁症患者，還有長期站立工作者及懷孕婦女，都可以找大腸直腸科醫師諮詢。