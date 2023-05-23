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影／星宇遭遇風切仍成功降落 乘客拍下風雨交加「大怒神」搖晃實況

聯合新聞網／ 綜合報導
陳姓網友授權
陳姓網友授權

星宇航空昨受到鋒面及雷雨影響，遭遇風切有4個航班仍成功降落在桃園國際機場，唯獨JX718班機過夜滯留高雄，今天已空離機場。一名在機上的乘客拍下當晚在機艙內搖晃的情景，及窗外風雨、雷電交加惡劣的天氣，直呼：「真的要給你們(機組人員)拍拍手」，並稱如果有機會，想請機長吃個飯。

星宇航空JX-746昨日晚間在幾度重飛後終於成功降落桃機，該機上乘客錄下昨晚機艙內及窗外情景。該名陳姓乘客於「星宇航空討論區」PO出當晚雷電交加及在座位上感受到明顯搖晃的實景，表示真的很像在坐「大怒神」，「大約1000公尺引擎又推起來重飛，落地後，看到機場消防隊車組燈全亮，表示真的有狀況」、「突然有人生跑馬燈的Fu」、「第一次坐飛機坐到哭」。

對於星宇航空在此惡劣天候中仍能成功降落，原PO表示真的要給機組人員拍拍手，「如果可以，想請機長吃個飯」。

網友見文紛紛表示，其實如果飛得夠多，就知道昨晚的搖晃程度「根本沒什麼」、「這還不算晃，有更晃的」、「但這駕航班，已相當接近地面了！」。也有網友歪樓，表示面對明顯搖晃的感受，影片中還是有乘客在看卡通，「前面還在多啦A夢」。

陳姓網友授權
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圖為星宇航空機上旅客拍下該班機的窗外實景。陳姓網友授權
圖為星宇航空機上旅客拍下該班機的窗外實景。陳姓網友授權

星宇航空

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