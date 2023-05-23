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航班轉降滯留高雄機場 星宇：乘客住宿交通費用全埋單

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
桃機昨晚因側風較強，不少航班轉降高雄機場但深夜便離場返回桃機，僅星宇航空班機今晨才空機飛回桃機。星宇航空表示，因考量飛航安全，安排旅客入住飯店休息或依意願搭車北上。圖為同機型班機。記者黃仲明／攝影
桃機昨晚因側風較強，不少航班轉降高雄機場但深夜便離場返回桃機，僅星宇航空班機今晨才空機飛回桃機。星宇航空表示，因考量飛航安全，安排旅客入住飯店休息或依意願搭車北上。圖為同機型班機。記者黃仲明／攝影

昨晚鋒面影響，西半部降雨劇烈，松山機場、桃園國際機場共5航班，因降落受風切影響，均轉降高雄小港國際機場。華信、長榮、馬航等班機陸續離場，唯獨星宇航空JX718班機過了午夜，仍滯留高雄機場，引發議論。星宇航空表示，該班機上午已飛抵桃機；乘客後續處置則依意願安排搭車北上，或入住飯店休息，今日再安排後續交通，費用也由星宇埋單。

昨晚受影響5航班，松山機場1航班為華信航空金門飛松山1276航班；桃園國際機場4航班包括星宇航空JX718、長榮航空BR238、長榮航空BR216和馬來西亞航空MH68，無法降落，轉降高雄。

因華信、長榮、馬航等班機已陸續離場，獨剩星宇JX718班機過了午夜，仍滯留高雄機場。最後，星宇航空JX718班機今天上午6時56分終於飛離高雄機場，預計上午7時57分抵達桃園機場

星宇航空表示，昨天22日JX718「河內 - 台北」航班，原訂晚間9時20分抵達桃園機場，因受到桃園機場大雷雨及側風影響，航機於晚間9時55分轉降高雄小港機場。

星宇航空表示，考量飛安及妥善安排旅客優先，為求謹慎，決定取消當日飛航，按機上約60名旅客，依意願安排搭車北上，或入住飯店休息，今日再安排後續北上交通工具，包括高鐵、計程車等，費用全由星宇埋單。

桃園機場 航班 馬航

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