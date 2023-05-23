彭啟明：五月颱拋物線 中颱「瑪娃」這點很罕見

今年第2號颱風「瑪娃」現為中颱，中央氣象局預估明天白天「瑪娃」會增強為強颱，是否對台灣有影響，預估颱風未來北轉之後比較清楚。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書指出，五月颱風有其特性，都是拋物線轉彎而來，其中過去50年來，共有12個颱風發布警報，這12個也有強颱的紀錄，其中2個颱風中心登陸台灣。

彭啟明說，過去都是拋物線，若是「瑪娃」照目前由東往西直撲，那就很罕見。不過這都還是模式的預測，還是等幾天穩定一點再看看，不用太急。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，目前瑪娃颱風正接近關島，強度可能進一步發展為強烈颱風，會逐漸往菲律賓東方海域靠近，大約周五、 周六來到菲律賓以東之後，太平洋高壓可能慢慢減弱，颱風開始北轉機會較高，但是目前還很難估計北轉時間點跟角度。颱風範圍不小，如果北轉較晚，可能影響台灣天氣。