照X光意外發現腹動脈過粗 醫驚覺男體內2「未爆彈」

1名男子菸齡50多年，日前因治療頸椎滑脫安排X光攝影，醫師意外察覺他的腹主動脈有點大條，經轉介心臟血管外科團隊進一步檢查，發現有直徑長達8公分的腹主動脈瘤以及明顯的主動脈弓剝離，有如兩顆未爆彈，所幸緊急安排微創主動脈覆膜支架手術後，成功拆彈。

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科醫師黃俊晟說，患者日前因頸椎滑脫安排胸部X光攝影確認術後狀況，放射診斷科醫師檢查X光影像時，意外發現患者的主動脈弓似乎明顯鈣化，且腹主動脈有點大條，於是將檢查結果通報心臟血管外科醫療團隊。

等進一步安排完整主動脈電腦斷層掃描檢查，才確定為「主動脈弓鈣化剝離」及有直徑長達8公分的腹主動脈瘤，兩者同時發生十分罕見。

黃俊晟形容，這有如體內同時放了兩顆未爆彈，何時引爆完全難以預測，且腹主動脈瘤一旦破裂，存活率恐不到兩成，是十分致命的腹部急症，絲毫不能輕忽。經採用「微創主動脈覆膜支架手術」，患者術後3天即康復出院，且由於手術傷口僅約3至5公分，有助於降低手術負擔及縮短術後恢復時間，對長者而言是一大福音。

他說，這項手術會先在雙大腿腹股溝做兩個小切口，再將導絲延伸到主動脈弓剝離處以及腹主動脈瘤體位置，分別置放2支及3支覆膜支架，前者可讓主動脈的血液在主動脈支架裡流動，不會再繼續灌入內膜假腔裂孔，後者則是阻絕血液繼續供應瘤體養分，一旦瘤體沒有血液流動就會逐漸變小。

一般來說，主動脈剝離或腹主動脈瘤幾乎沒有任何預兆，但前者發作時會有刀割撕裂般的胸、背痛，後者則會摸到凸出血管或出現痛感，萬一遭意外撞擊，恐會導致血管破裂大量出血，併發休克及其他器官衰竭，致死率將近7成。

黃俊晟說，這兩種主動脈疾病重症都代表心血管十分不健康，除了先天遺傳之外，也跟長年抽菸及三高有極大關係，平時應嚴格控制血壓，飲食上盡量少油、少鹽，維持理想體重，養成運動習慣，生活作息則盡量保持規律，減少熬夜，如有腰背痛、腹痛，或腹部出現與心臟同步跳動的搏動，應立即就醫。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康