大甲李綜合醫院猴痘疫苗開打 打2劑保護力近9成

台灣連續出現猴痘本土病例，避免疫情擴大延燒，第3階段疫苗接種開打，台中大甲李綜合醫院已加入猴痘疫苗接種行列，醫院皮膚科主任陳世倫醫師表示，雖然猴痘傳播對象較侷限，以親密接觸的人際傳播為主，但是民眾也要落實自我防護，可網路預約施打疫苗，依文獻資料，打2劑保護力近9成

大甲李綜合醫院猴痘疫苗施打時間的為每周一下午2點、每周三上午11點共兩個時段，要預約，昨天已首度在院內施打疫苗。

陳世倫說，疫苗施打的優先對象，以和確診者有性接觸、近6個月內曾有高風險性行為為重點族群，疫苗接種劑數共2劑，第2劑間隔須至少達4周以上，若曾接種天花疫苗者，以接種1劑為原則。

每周都出現猴痘本土疫情，疫情持續延燒，陳世倫表示，目前台灣猴痘疫情以親密接觸為主，相對比較侷限，若有長時間密切接觸或親密接觸也可能感染，依據衛福部公布的資料，染疫者大部分是沒有打疫苗的族群，根據文獻顯示，完整接種2劑猴痘疫苗的保護力近9成，接種1劑則有約4至8成的保護力。

陳世倫指出，染上猴痘常見症狀包括發燒、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛等症狀，身體會陸續出現淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）、水泡、膿疱等皮膚病灶，提醒民眾出現疑似症狀要提高警覺，應佩戴口罩儘速就醫。

新冠疫情解封，許多人出國遊玩，依疾管署發布的資料顯示，韓國從4月起猴痘疫情上升明顯，疾管署從5月15日起，已經提升韓國猴痘旅遊疫情建議等級到第一級：注意（Watch）。陳世倫提醒，民眾如果出國遊玩，應該減少出入高風險場所及接觸，落實自我防護。