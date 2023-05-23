日本氣象廳公布瑪娃轉強颱 歐洲預報中心推估4路徑
今年的第2號颱風瑪娃近日成形，目前在菲律賓東方海面持續增強中，強度方面，中央氣象局仍維持中颱等級，但根據日本氣象廳昨晚（22日）發布訊息指出，瑪娃已轉為強颱，不容小覷。
根據臉書社群網站「觀氣象看天氣」指出，根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新顯示的預測路徑，分析瑪娃颱風可能會有4種方式撲台或未影響台灣。被認為目前機率最大的即是中央氣象局預報的路徑，瑪娃將從東部海面北上，其夾帶的雨勢將會為台灣北部及東半部帶來間歇或持續性陣雨，在距離越靠近台灣時雨勢越大。
其二，推測瑪娃會在台灣東邊遠處的海面即北轉，未影響台灣；第三估算瑪娃的路徑將轉東北朝台灣而來，為西南部帶來間歇性陣雨，各地山區也會有較大的午後雷陣雨，直接為中南部水庫大補水。
歐洲中期天氣預報中心指出，第四種推測機率最低，即瑪娃會從高屏沿海北上直接登陸，此種路徑將為全台水庫大補水。
該文一出，讓網友直呼：「果然這些年下來的天氣型態就是這樣，凡是有利於台灣補水的模式就是最不容易發生的狀況，大家好好節約用水才是上策。」
有網友表示：「很少會有五月颱風直接撞進來的吧！」，觀氣象看天氣則在留言回覆的確不多，「過去50年來有2個颱風直接登陸台灣」。但也有不少人認為，台灣面對颱風過去的表現一直有個「台灣防護罩」，一旦靠近台灣時就會像第二個預測一樣北轉消散，對降雨無益。
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