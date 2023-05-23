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鋒面遠離降雨緩和 吳聖宇：明起轉夏季型午後雷陣雨天氣

聯合報／ 記者彭宣雅陳智華╱台北即時報導
鋒面今天遠離降雨緩和， 天氣風險公司天氣分析師吳聖宇指出，明起轉夏季型午後雷雨天氣。本報資料照片
鋒面今天遠離降雨緩和， 天氣風險公司天氣分析師吳聖宇指出，明起轉夏季型午後雷雨天氣。本報資料照片

第4波梅雨鋒面快閃，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，昨晚很多地方感受到暴雨、閃電打雷跟強風等對流天氣現象，一整晚不太平靜。今西半部預期仍有局部短暫陣雨機會，但雨勢不大。周三起一直到周六天氣型態將轉變為夏季型天氣，高溫及有午後雷陣雨。

吳聖宇說，鋒面系統昨晚南下，一路由北往南掠過台灣上空，到今天清晨很快跑到台灣東南方海面至巴士海峽一帶，經過台灣速度非常快，由於當中夾帶比較旺盛對流系統，很多地方都感受到暴雨、閃電打雷跟強風等對流天氣現象。

統計昨天到今天清晨，雨量最多的地方在苗栗山區、達200毫米以上，桃竹苗許多地方有100多毫米降雨量，鋒面對流過境的時候，北部很多測站都觀測到6-8級不等強陣風，甚至一度導致桃園機場班機無法正常起降，還有不少物品、招牌掉落等意外，一整晚可說不太平靜。

吳聖宇說，隨鋒面南壓，大部分地方降雨已陸續緩和或停止，南台灣高屏、台東一帶雖然還在降雨中，晚一點也會逐漸趨緩。今天白天可能還有一些雲層會移進來，西半部預期仍有局部短暫陣雨，但雨勢不大，降雨範圍也比較局部性。

今天各地高溫下降，北部、東半部比較明顯，白天高溫降到22-25度間，中南部受影響比較小，中部高溫27-29度，南部預報仍有30度上下。

吳聖宇說，周三起一直到周六台灣天氣型態將轉變為夏季型天氣，後續受到太平洋高壓逐漸增強的影響，上午各地大致為多雲到晴，午後山區有熱對流雷雨發展機會，到山區活動要多留意午後的天氣變化。溫度明顯上升，各地恐逾30度以上。

吳聖宇指出，下周日(28日)之後可能會開始受到瑪娃颱風外圍環流影響，北部、東半部降雨機會提高。目前瑪娃颱風正接近關島，強度有可能進一步發展為強烈颱風，路徑預報上會逐漸往菲律賓東方海域靠近，大約周五、 周六來到菲律賓以東之後，太平洋高壓可能慢慢減弱，颱風開始北轉機會較高，但是目前還很難估計北轉時間點跟角度。

他表示，颱風範圍不小，如果北轉較晚，可能影響台灣天氣，周日開始一直到下周一、二天氣還是要看颱風接近程度而定。

颱風 高溫

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