颱風明轉強颱 吳德榮：今各地氣溫降、陣雷雨南移

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，中颱「瑪娃」在菲律賓東方海面，持續增強，明日將達強颱的強度；各地氣溫降、北台轉涼，梅雨季第4波「移動性鋒面」伴隨局部陣雨或雷雨，漸往南移。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日2時中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，中颱「瑪娃」在菲律賓東方海面，持續增強，明日將達強颱的強度。預測向北北西漸轉西北西，5天後(28日2時)與台灣還有段距離。

他說，最新歐洲(ECMWF)及美國(GEFS)系集模式模擬圖顯示(圖)，「瑪娃」未來7至9天將在台灣東側、接近巴士海峽時逐漸迴轉，歐洲模式較美國模式靠近台灣，但其各別系集路徑仍然非常分散，現在(一周之前)還不宜去討論是否侵台，應持續觀察。

吳德榮說， 今晨觀測資料顯示：鋒面雲帶漸往南移，西半部已有明顯降雨。今日梅雨季第4波「移動性鋒面」伴隨局部陣雨或雷雨，漸往南移；其中有小範圍強對流發展，應防範劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨致災。各地氣溫降、北台轉涼。各地區平地氣溫：北部18至25度，中部22至27度，南部23至29度，東部21至31度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日鋒面遠離，殘餘水氣仍給西半部帶來局部短暫陣雨的機率；各地氣溫回升。周四至下周日因太平洋高壓受到「瑪娃」颱風的推擠，台灣附近高壓增強，各地晴朗穩定，氣溫逐日漸升，山區午後有局部短暫降雨的機率。至於下周一颱風逐漸接近台灣東方海面，大台北東側、東半部降雨機率提高。