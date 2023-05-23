健康你我他／貼草藥趾甲感染 別誤信偏方

看著一張半年多前的照片，這不是普通的灰指甲，還有細菌感染的問題。

媽媽是個非常愛護身體健康的人，總是堅持運動和健康飲食，但她卻得了一個讓她十分困擾的灰指甲。由於街坊鄰居的熱心推薦，導致她誤信了一些所謂的「天然草藥」可以治療這個疾病。

她開始使用這些草藥且堅持敷貼，約莫二周後，她的腳趾甲情況變得更糟糕了，趾甲表面的變化愈來愈嚴重，疼痛也加重了。看到她的痛苦，我擔心這些草藥是否真的有效，因此決定帶她去看西醫。

在西醫的診斷下，我們得知灰指甲是由真菌感染引起的，並且需要進行藥物治療，醫師開了一些口服藥和局部塗抹的外用藥物讓媽媽使用，醫師還特別叮囑必須一個月檢查一次肝功能指數，如果指數有變化就必須停藥，幸好媽媽身體一向硬朗，肝臟並沒有受到藥物影響，趾甲也開始逐漸恢復正常。

這次的經歷讓我們深刻體會，對於健康不應輕信沒有醫學根據的偏方或草藥，我們應該更加相信專業的醫師和醫學，這樣才能更好地保護自己的健康，願大家遠離灰指甲，跟它說byebye。