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鋒面大雨側風強勁 5架班機重飛後請求轉降高雄
受鋒面影響，中央氣象局今晚發布大雨特報，北部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。高雄小港機場表示，截至晚間10點，目前已有5架班機遭遇風切，重飛後請求轉降高雄。
小港機場統計，目前受影響班機包括華信1276（B738 金門－松山）遭遇風切，重飛後請求轉降高雄，晚間9點6分落地。馬航68（B738 亞亞庇－桃園）遭遇風切，重飛後請求轉降高雄，晚間9點15分落地。長榮238（B777 雅加達-桃園）遭遇風切，重飛後請求轉降高雄，落地時間是晚間9點31分。
另，星宇718（A321 河內－桃園)遭遇風切，重飛後請求轉降高雄，晚間9點49分落地。長榮216（B777 新加坡－桃園）遭遇風切，重飛後請求轉降高雄，晚間9點43分落地。前述轉降班機均已降落高雄。
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