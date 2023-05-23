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行人易車禍路口 連2周大執法
台灣交通挨批「行人地獄」，有民眾昨在聯合報等3大報頭版刊登廣告向首長陳情，呼籲嚴格執法解決台灣交通問題，翻轉交通地獄惡名。警政署昨表示，本月1日起展開路口安全大執法，3周取締10萬7343件；昨起發動為期兩周的「行人高發事故路口精緻執法」，鎖定易發生行人車禍路口加強取締，未來將比照取締酒駕常態性執法。
警政署統計，本月1日至前天，取締「路口不停讓行人」有1萬4514件，比去年同期增加8058件；「路口未依標誌、標線、號誌停車再開」5842件，增加3632件；「人行道違規停車與違規臨時停車」8萬1522件，增加3萬6538件；攤販占用車道等「道路障礙」5465件，增加2287件。
警政署說，執法第1階段以各地警察局轄區前10大易肇事、違規路段作為取締重點；第2階段分析易發生行人車禍路口，人口較多的6都及彰化縣擇定100處，其餘縣市除離島擇定50處，昨起展開為期兩周加強執法。
行政院長陳建仁昨表示，政院已通過第1期交通秩序與交通安全改進方案，也規畫推動「永續提升人車安全計畫」，會在7年投入400多億改善人車安全，周四院會提出「道安行動綱領」，希望透過中央和地方努力，早日除掉「行人地獄」汙名。
「道安行動綱領」針對兒童行的安全、道路品質及人行環境都有提列計畫。「永續提升人車安全計畫」將與地方政府合作，推動改善道路工程、科技執法、道安教育、交通監理，將在學區、醫療院所等重要節點500公尺範圍，串連主要步行動線等各種規畫，盼將交通事故減到最低。
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