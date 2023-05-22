鋒面大雨側風強勁 松機1、桃機3航班降轉高雄小港機場

鋒面影響，中央氣象局今晚發布大雨特報，北部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。民航局表示，松山機場有1航班降轉；此外，桃園機場也有3航班降轉，均降轉高雄小港機場。

民航局表示，原定從金門飛往松山機場的華信航空（1276班次）航班，降落時受測風切影響，轉降高雄小港機場。

另外，桃園機場也因側風強勁，長榮航空2班機BR238、BR129 ，以及馬來西亞航空MH683架班機，同樣改降高雄小港機場。

中央氣象局傍晚預報指出，今晚至明天先迎鋒面，西半部降雨相對劇烈，可能有局部大雨或短延時強降雨。溫度方面，明天北台灣降至21度至23度，和今天溫差10度。

今日晚間9時起，桃園機場側風較強，統計至晚間10時，MH68、BR238、JX718、BR216等等航班轉降高雄機場。目前桃園機場風速已趨緩，桃園航空氣象台另通知晚間9時50分至晚間10時50，發布雷雨警報。

機場公司提醒，如遇雷雨當空，為維護空側作業及人員安全，將會暫停桃園機場空側地勤作業，因相關異常天候因素造成的不便，尚請旅客配合耐心等候。