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馬祖南北竿停電修復 受影響用戶將扣減基本電費

中央社／ 連江縣22日電
馬祖南竿北竿在今晚間突然全區大停電，經搶修後已經在晚間8時45分左右南北竿全島復電。聯合報系記者李成蔭／攝影
馬祖南竿北竿在今晚間突然全區大停電，經搶修後已經在晚間8時45分左右南北竿全島復電。聯合報系記者李成蔭／攝影

台電表示，馬祖珠山電廠發電機組跳電，導致馬祖南竿與北竿今晚約6時30分停電，共影響4440戶，晚間8時42分已全數復電，受影響用戶將扣減基本電費。南北竿機場航班未受影響。

馬祖有4鄉5島，其中南竿鄉是政經中心，北竿鄉是第2大島。居民今天晚間約6時30分紛紛在Line群組回報停電情況，還有人說網路變不穩。

台灣電力公司馬祖區營業處長楊志潡說，南竿約晚間8時就復電，北竿也在8時42分全數復電。按營業規章，停電1小時以上就會扣減基本電費，因此這次所有受影響用戶都會扣減。

南竿航空站主任翁丁煌表示，原定末班機是6時許降落，但因天氣影響未降落就直接返航，因此停電期間沒有航班起降，也未因停電受影響。

另外，根據北竿機場網站，今天晚間5時10分後就沒有班機起降。

馬祖 停電 南竿

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