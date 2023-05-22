6月蟬鳴 假日音樂會夏宴邀共賞

伴著蟬鳴的季節，由台灣厚道社會服務聯合會與聯合報系文化基金會主辦的「假日公益音樂會」，6月由鄭竹君、林信廷、廖翊婷、陳建辰四位視障藝人，以樂音傳達人生，精彩迷人的聽覺夏宴，歡迎您與家人一起來聆賞。

假日音樂會每週六晚上7點至8點於「Hi-Q褐藻生活館」舉行，6月的演出分別是：6月3日「豎琴公主」鄭竹君、10日「盲人界費玉清」林信廷、17日「盲女孩」廖翊婷、24日「薩克斯風達人」陳建辰。

鄭竹君從小因視網膜剝離，對可見事物認知困難。父母安排接觸敲擊樂器，小學展開音樂初階訓練，手風琴、鋼琴牽起了與鍵盤間的緣份。國中課業壓力重，但仍不減對音樂的熱愛；高中音樂班開始與豎琴的第一次接觸，聆聽豎琴演奏，愛上其美妙的聲音，學習過程中，雖常遇到許多指間撥弦跳躍和手腳並用協調的困難，竹君不斷接受挑戰與磨鍊，累積實力並於2011年在台北、台中、高雄舉辦個人獨奏會。演奏曲目中最喜歡的是〈愛與希望〉及〈小手拉大手〉，歌詞除了激勵人心，也寫出低潮時的心情；另一首小清新的風格，希望輕快的節奏能帶動聽眾愉悅的氣氛。

家族基因遺傳性視網膜病變的林信廷，從小弱視於29歲完全失明，在看不見的生活中隨處遇到困難危機，靠著堅強毅力與堅持，突破障礙，開創無限可能。信廷開設「按摩小棧」，除了身為專業的精油芳療按摩師，更發展才藝與能力，自1999年紐約城市馬拉松開始，連續在各大田徑賽拿下金牌，參與身障舞蹈團「鳥與水舞集」，巡迴演出並受邀赴美日表演；走秀模特兒、電台主持人、歌唱大賽冠軍、發行專輯單曲等，2015年榮獲金鐘獎「行腳節目主持人獎」，人生佳作精彩連發。最喜歡的歌是〈落葉〉、〈離人〉，前者是年輕時創作的歌曲，紀念一段值得回憶的感情故事；〈離人〉旋律優美，情境動人，每次演唱時都彷彿置身寬廣大海，感受輕輕的海風拂面，夾帶淡淡離愁。

早產加上保溫箱強光持續照射，廖翊婷有了一雙看不見晝夜的瞇瞇眼，幼稚園才發現自己看不見的事實。因為看不見這個世界，蟲鳴鳥叫、各式各樣的故事和音樂，阿公愛聽的布袋戲，這些聲音都建構了翊婷對世界的想像，對聲音的著迷，而且學習鋼琴、加入合唱團，在視障音樂人吳柏毅老師指導下，學習自彈自唱。民歌西餐廳擔任駐唱歌手、電台主持、廣播劇劇本撰寫等參與了多元的聲音工作。很喜歡陶晶瑩的〈走路去紐約〉，像極了自己每個往返彰化、台北的夜晚，坐在火車上好想下車、感受報站語音念過的「桃園」、「新竹」.....每個不同地點，會擁有怎樣的生活步調？新鮮或混濁的空氣，什麼味道的食物？是對生命充滿好奇的翊婷期盼知道的。

陳建辰是一位後天失明的視障人士，視網膜突然剝離，未及時治療導致視力漸漸消失，求醫過程中，一次次的手術無法修復幫助他的視網膜復位，仍然完全失去視力。曾經活潑開朗的他，高中學過口琴與吉他，失明後，朋友送他一把舊的薩克斯風，他很努力學習吹奏，熟背樂譜，重覆修正每次的練習，讓演奏達到專業水準，成為街頭表演藝人。最喜歡的歌包括〈你是我的眼〉，最能代表視障朋友心情的歌曲，詞曲把視障者的無助、徬徨與期盼夢想，描寫得淋漓盡致，展現視障朋友的不便與內心感受。〈你鼓舞了我〉激勵視障朋友不要封閉自我，增加自信心，敞開心胸接觸大眾。

艷陽高照後的夏夜，歡迎「相揪作伙」來聆聽視障朋友悠揚的演奏，讓音樂共伴、幫您褪去酷熱的煩躁，領略他們點滴在心的人生故事。

人生精彩豐富的林信廷，對情感的回憶以音樂創作出來。主辦單位／提供

聲音建構了廖翊婷對生命的好奇想像與熱情期待。主辦單位／提供