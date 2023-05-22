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中颱瑪娃最快周三變強颱 今晚鋒面影響先迎大雨

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今晚至明天先迎鋒面，西半部降雨相對劇烈，可能有局部大雨或短延時強降雨。示意圖。圖／本報資料照片
今晚至明天先迎鋒面，西半部降雨相對劇烈，可能有局部大雨或短延時強降雨。示意圖。圖／本報資料照片

中央氣象局最新預報指出，中颱瑪娃預計周四變強颱，不過因環境條件有利發展，也可能提前至周三，因其路徑變數大，影響台灣程度還不明朗。今晚至明天先迎鋒面，西半部降雨相對劇烈，可能有局部大雨或短延時強降雨。溫度方面，明天北台灣降至21度至23度，和今天溫差10度。

中央氣象局預報員陳伊秀指出，瑪娃颱風位置今天下午2時在關島南南東方520公里海面上（鵝鑾鼻東南東方3140公里海面上），以每小時12公里速度，向北北西進行。

她說，瑪娃颱風周三、周四速度增快，沿著太平洋高壓邊緣南側，周三往西邊偏，持續往西北西進行，一直到29日白天；因颱風路徑分歧大，仍要視其在菲律賓東方東呂宋島的位置，預計下周才能看出對台影響影響。

天氣型態方面，陳伊秀說，今晚鋒面通過，影響至明天清晨，因移動速度快，苗栗以北先降雨（晚間8時後），隨後是中部（晚間10時至11點後），到深夜明天清晨換南台灣下雨。

明天白天，台中以北降雨趨緩，多雲到晴，可能零星飄雨；中南部山區、恆春半島在明天上半天，仍要留意降雨，雨勢可能稍大，不過預計下午就會趨緩。

她說，周三至周六水氣偏少，各地多雲到晴，午後山區可能有雨。因颱風路徑待觀察，下周日（28日）、下周一（29日）天氣型態變數大，目前暫先預報迎風面的基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨。

溫度方面，明天鋒面通過，加上東北季風影響，北台灣、東北部偏涼，約21度至23度、竹苗地區24度，不過影響僅明天一日；從周三至周六，各地高溫回升至30度，西半部約30度至32度、東半部28度至29度。

颱風 氣象局

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