光油錢就多花30萬！ 華航永續航班首添SAF航空燃油

華航今利用台北-新加坡的CI753/754航班作為「永續示範航班」，成為國籍航空中首次添加SAF永續航空燃油載客飛行的航班。但永續作為推廣是條漫長的路，目前仍需付出較高昂的成本，以華航這趟航班為例，其中僅在新加坡-台北的回程航段添加了10%SAF航空燃油，估計雖可減少8-9%的碳排量，但華航本身光是油量成本就得比添加傳統航空燃油還要多支出約30萬台幣。

不過減碳作為仍須有先行者帶頭，未來才有辦法更普及、改變產業鏈後壓低價格，華航也期待2030年時全航線能有5%的航班都使用SAF航空燃油。

華航企發室經營發展部經理鍾人傑表示，這次華航再度挑戰永續示範航班，主要有三大特點，其一為國籍航空業者首次添加SAF航空燃油的載客飛行航班；其二則是透過異業合作，餐飲部分讓旅客體驗台灣頂級綠星陽明春天蔬食綠餐，而這趟航班在旅客的預訂餐點中，超過半數旅客都選擇陽明春天的空中旅人純淨蔬食；第三則是推廣利用碳抵換、碳中和的觀念，讓旅客搭機時能了解，這段航班不會對地球造成負面效果。

鍾人傑說，這次華航新加坡-台北航段，就在回程油量中添加10%的SAF航空燃油，以科學計算來看，估計至少可減量8-9%的碳排量，搭配其他減碳作為，至少可減少10%的碳排量。他表示，航空公司一直都是排碳大戶，但為了地球的環境永續，藉由一步步、從地面到空中服務的調整，甚至飛機落地後所有各面向的作為都能體現減碳的作法>

去年華航就參與了第一屆永續飛行挑戰，今年再度挑戰，配合天合聯盟的活動，在5/15-5/28期間，全球總共22家航空公司、72個航班參與，對減碳作為跨出實際的第一步。

縱使減碳是好的做法，但的確在支出上得付出較高昂的成本，可能也會因此反映在旅客的機票價格上。鍾人傑說，的確在票價精算上，短程航班可能旅客得多支付400-600元，長程就會增加1000元，但畢竟減碳的觀念與做法目前勢必要去推廣、落實的，且是一條長遠的路，因此華航在這次示範航班上，就以鼓勵方式取代強迫，也樂見獲得多數旅客熱烈響應，有過半數的旅客選用蔬食料理。

至於增加的成本上，鍾人傑說，新加坡-台北的回程航段添加了10%SAF航空燃油，估計雖可減少8-9%的碳排量，但華航本身光是油量成本就得比添加傳統航空燃油還要多支出約30萬台幣，但初期在推廣的過程階段，航空公司當然有責任在可控範圍內自行吸收這些額外成本，未來隨著全世界使用越來越普及，當供應跟需求達到平衡時，產業鏈也會有結構性的改變，不僅是供應商，旅客端也會願意主動選擇永續航班的搭乘，相信到這時成本價格就會有所調整。

而國際航空運輸協會（IATA）也在2021年的年會中，決議將達成全球航空運輸業於2050年實現淨零碳排放目標。鍾人傑說，以華航自身的做法來說，目前是希望2030年全航班能有5%的航班使用SAF，2040年SAF的使用則增加到40%，2050年淨零碳排目標年時，華航全航班的SAF的配額可以達到65%。