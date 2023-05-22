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中醫老藥微調竟能治療中風 台韓合作最快五年有新藥

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
左起為中國醫藥大學教授陳玉芳、國衛院神經及精神醫學研究中心副研究員劉誠珍、國衛院副院長陳為堅、國衛院博士後研究員吳國任。記者邱宜君／攝影
左起為中國醫藥大學教授陳玉芳、國衛院神經及精神醫學研究中心副研究員劉誠珍、國衛院副院長陳為堅、國衛院博士後研究員吳國任。記者邱宜君／攝影

腦血管疾病名列第4大死因，以缺血性中風較常見，必須把握黃金3小時給予血栓溶解劑，否則很容易留下動作功能障礙的後遺症。國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心副研究員劉誠珍今年2月發表於國際期刊《PLoS ONE》的動物實驗成果，發現老藥「六味地黃丸」經微調成分比例而成的「中藥複方PM012」，可有效減少腦神經細胞損傷、改善行為障礙，最快5年完成臨床試驗，為中風復健和治療帶來曙光。

劉誠珍表示，過去研究發現腦缺血會引發大量谷氨酸(glutamic acid)釋放，造成鈣離子大量進入細胞、內質網壓力上升、大腦產生發炎反應，神經細胞凋亡的後遺症，就是各種動作功能障礙。這次研究發現，「中藥複方PM012」可減少中風大鼠腦部的谷氨酸的釋放，降低神經細胞的損傷與凋亡，腦影像和行為觀察結果也證實梗塞面積較小、行為障礙改善。

中國醫藥大學教授陳玉芳表示，「中藥複方PM012」與常用於補腎的「六味地黃丸」成相似，但比例不同，主要成分包括枸杞子、熟地黃、山藥、山茱萸、茯苓、澤瀉、 牡丹皮等藥材組成。 其中芍藥苷和熟地黃的成分5-羥甲基糠醛(5-HMF)具有抗炎、抗凋亡和抗內質網壓力功能。

劉誠珍表示，PM012目前正在韓國針對阿茲海默病患進行臨床試驗，未來將分析PM012在預防和治療阿茲海默症的效果。至於PM012對缺血性中風的效果，目前韓國與台灣國衛院合作完成動物實驗，已看到正面成果，接下來也要進行臨床試驗，確認安全性與有效劑量。順利的話，最快5年內可完成三期試驗，成為治療缺血性中風的新藥。

國衛院副院長陳為堅提醒，PM012與六味地黃丸成分比例不同，雖然研究結果振奮人心，一般民眾仍不宜自行抓藥給中風的親友服用。如果希望透過中醫輔助中風後的復健治療，仍應先請中醫師評估，才能將藥材做最好的搭配。

中風 中藥 復健

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