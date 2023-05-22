他最善心！這位頭獎中獎人捐出一半獎金 創台彩紀錄

大樂透3月14日開出1億元頭獎，台灣彩券公司總經理謝志宏今天表示，這位中獎人大發善心，一口氣捐出3940萬元，幾乎是稅後實領獎金7960萬元的一半，捐贈金額的比率是台彩接手彩券業務以來的最高。

謝志宏說，中獎人捐出的獎金中，1340萬元捐給大甲鎮瀾宮、浩天宮1000萬元、台中市政府700萬元、台中榮總300萬元、中信慈善基金會300萬元、中信文教基金會200萬元以及中信反毒教育基金會100萬元。

3月14日開獎的大樂透頭獎1億元一人獨得，獎落台中市大甲區的鑫穩贏彩券行。謝志宏說，中獎人來自台中，是個在製造業任職的小主管，年約50出頭，花了兩百元買四注大樂透就幸運中獎，兌獎當天帶了妻子和已成年的兒子一同現身。他表示，中獎人一到貴賓室，他都還沒有完成中獎人身分確認，中獎人就說要捐出一半獎金。

謝志宏當下覺得很好奇，中獎人為何一口氣要捐出這麼多獎金，一問之下中獎人才說，他當初去大甲拜訪親友，突然身體感覺不適胸悶，立刻到醫院掛急診，看了醫生之後狀況有舒緩，但他還是覺得不舒服，因此轉診到台中榮總做心導管手術。

中獎人說，在中榮就醫時，妻子原本想找一位認識的醫生幫他動刀，但這位醫生滿刀。他在開刀時，妻子在走道等待時祈求菩薩保佑，剛好遇到那位熟識的醫師，這位醫師到手術室幫忙看看狀況，隨後也告訴妻子狀況很好，他最後也幸運從鬼門關前撿回一命。

謝志宏說，經過這次大難不死，中獎人因此許下大願，後來前往曾經開過大樂透5.1億元頭獎的鑫穩贏投注站買彩券，幸運中了1億元頭獎，因此決定捐出一半獎金。中獎人先去鎮瀾宮詢問神明捐一半獎金可不可以，擲筊也獲得三個聖筊，他決定捐給鎮瀾宮1340萬元，另外也捐給中榮300萬元。

至於為何捐給台中梧棲浩天宮 1000萬元？中獎人說，因為妻子之前曾夢到一間廟中廟，後來到浩天宮，發現竟然和夢境一模一樣，當時被列為古蹟的浩天宮正在擴建，因此決定捐出一部分善款給浩天宮。此外，為感念疫情期間政府的照顧，因此他也決定捐款台中市政府700萬元。

謝志宏說，經過計算後，因為捐款金額還不到一半，因此中獎人決定委託中信基金會做善事，因此捐給中信慈善基金會300萬、中信文教基金會200萬和中信反毒基金會100萬元。謝志宏說，中獎人本來只要捐60萬元給中信反毒基金會，但後來兒子要求，因此加碼到100萬元。