桃機出現不明飛行物急關閉40分鐘 受影響入境共919人

疫情趨緩，出遊人潮大增，國人習慣於周休二日或連假安排出遊，造成假日住宿求過於供，住宿價格貴森森，懂玩會玩的旅遊達人多建議平日出遊，不僅能避開人潮，享受優質旅遊體驗，還能獲得較優惠的住宿價格，現在有個網頁平台，網羅全台400多家旅宿業者提供平日優惠方案任你選，屏東縣73家、台北市59家、台東縣50家最踴躍，星級觀光旅館早鳥限定住房下殺24折，不必等旅展，就能輕鬆享受入住飯店的高檔服務。...

2023-05-22 15:00