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桃機出現不明飛行物急關閉40分鐘 受影響入境共919人
桃園機場公司表示，今天上午9時30時接獲塔台通報，CI152航班機師通報05L/05R航道下方約1000呎處有不明飛行物，經詢近場台並無合法登記的無人機活動，事件造成機場暫停起降共40分鐘，受影響入境共919人，其中延誤最長62分鐘。
桃園機場公司表示，為維護飛航安全，機場公司立即配合塔台，依作業程序暫停航機起降，並會同航警局前往大園區查看，確認周邊已無異常活動後，於上10時10分恢復。
桃園機場公司表示，本次事件造成機場暫停起降共40分鐘，受影響入境MM23、Z2124、出境AK1511、BR712、JX850共919人，其中延誤最長62分鐘，另CX488、MF887轉降高雄共280人，其餘航班陸續消化中。
桃園機場公司提醒，若民眾發現桃園機場附近施放無人機，請撥打(03)273-2043通報。無人機闖入機場管制範圍不僅造成飛安嚴重威脅，且影響眾多旅客權益，會依法移送民航局及建議重罰，經查證屬實，將可罰新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，依據《民用航空法》第99條之13第1項暨同法第118條之1第1款規定。
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