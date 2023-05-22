知道的人年紀都不小了？超商咖哩飯以前用「塑膠袋」裝咖哩醬

image source: FB／7-ELEVEN

文／蔡瓅萱

許多人常會購買超商微波食品解決三餐，尤其在當中價格較為便宜親民的「咖哩飯」更是受到歡迎。近期有網友分享，其實超商的咖哩飯在以前並不是像現在這樣使用塑膠容器進行上下分層，而是使用塑膠袋盛裝咖哩醬，這樣的形式已經是很多年前的舊包裝，貼文發出後也引發討論。

有年紀才知道？超商咖哩飯曾是用「塑膠袋」裝醬



一名網友在PTT發文，表示自己和朋友聊天時聊到以前超商販售的「佛蒙特咖哩飯」，並且提到在當時咖哩飯所附的咖哩醬是塑膠袋另外裝的，「店員要微波的時候還要先打開，把塑膠袋剪一個洞再微波，然後那個盒子還是有分左右兩邊的，讓你可以把咖哩醬倒在格子裡，就不會弄髒你的飯。」

▲網友分享以前的超商咖哩飯的包裝是將咖哩醬裝在「塑膠袋」中。

image source: 翻攝自PTT

該名網友分站享，在以前的佛蒙特咖哩中，一份咖哩飯的塑膠盒中有分成兩格，其中一格裝著白飯，另外一格則放著以塑膠袋盛裝的咖哩醬。沒想到朋友居然完全不知道這個版本的包裝，讓他覺得非常驚訝，除此之外，先前朋友也向他表示不知道「國民便當」，「她也跟我說不知道，但她聽她老爸說過，慟！！！知道這些的都幾歲了？？？」

舊版包裝超懷念！超商店長分享使用經驗

貼文引來許多網友留言回覆，曾經使用過舊版包裝的人紛紛分享自己的經驗，「這微波方式，好像喚醒我兒記憶了」、「好像是這樣沒錯，一個獨立的塑膠調理包」、「這是記憶問題吧」、「兒時記憶+1」、「好懷念，國小的時候，那時候真的好吃」、「以前在超商打工，每次剪都會沾到手，還好都不是我吃的」。也有人看過這版包裝的人表示自己的年齡已經「30+」了。

《DailyView網路溫度計》也採訪了曾經使用過舊版包裝的超商資深店長林小姐，她透露佛蒙特咖哩的銷量很好，自己偶爾會吃，作為常銷品也一直有在改良。不過林小姐表示，舊版的塑膠袋包裝一定要剪開，拆開之後又很容易沾黏咖哩，看起來較不美觀，袋子在微波時也有可能會出現融化的現象，因此也有食安疑慮。不過舊版包裝的好處是運送過程中可以避免咖哩醬外漏的狀況。

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