鋒面最麻煩就是颱風介入 彭啟明：恐怕把整個戰線布局打壞

鋒面將於今晚通過，局部地區有大雨預測。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，鋒面就是南風和北風的對峙，有各式各樣的武器及兵法，在長達數千公里戰線中發展；如果勢均力敵，戰線就很難推進，因此會顯著的滯留。

他說，近期移動型的鋒面，就是典型的北風勝過南風，但近期西南風實在很旺盛，已經有越來越顯著和過去幾波很不同的特性。但這時候最麻煩是外力的介入，就是颱風，恐怕會把整個戰線布局打壞，可能要重新開始建立，這很不容易。

彭啟明表示，明天白天時段，北部海面鋒面系統逐漸接近，留意當地天氣情況；明早至晚間鋒面將快速通過，陣雨或雷雨可能出現。瑪娃颱風動態多變，後續發展需密切關注，周末特別注意瑪娃颱風的動態。明晚起至周三天氣將逐漸好轉，熱對流雷雨可能出現。