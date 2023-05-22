1張圖看瑪娃颱風路徑侵台機率 賈新興：觀察移動趨勢

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天深夜起至明天受鋒面影響，西半部有陣雨，苗栗至台南有局部較大雨勢，宜花東有局部短暫雨，周三至周六午後山區有局部短暫陣雨。

中央氣象局說，瑪娃颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，中心位置在關島南南東方700公里海面上（鵝鑾鼻東南東方3300公里海面上），以每小時12公里速度，向北北西轉北進行。

賈新興說，自2001年起5月發警報颱風共6次，侵台有2次（2001年西馬隆和2006年珍珠）。觀察瑪娃颱風明天至周三移動趨勢。

賈新興說，周日午後宜花有局部短暫雨，深夜起至下周一受颱風外圍環流偏東風影響，宜花及北北基有局部短暫雨。下周二北部、宜花東及台南以南有局部雨，下周三桃園以北及宜花東有局部雨，宜蘭及新北宜蘭交界留意有較大雨勢發生。