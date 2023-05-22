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台灣首例 華航首架添加永續航空燃油載客啟航飛星國

聯合報／ 記者甘芝萁
在機上購物方面，除改採用可重複使用的不織布材質環保購物袋，永續示範航班的免稅品也採預購模式，不另裝載過多免稅品，同時推出綠色循環經濟商品，利用機上淘汰救生衣製成永續救生衣包。記者甘芝萁／攝影
在機上購物方面，除改採用可重複使用的不織布材質環保購物袋，永續示範航班的免稅品也採預購模式，不另裝載過多免稅品，同時推出綠色循環經濟商品，利用機上淘汰救生衣製成永續救生衣包。記者甘芝萁／攝影

永續議題成為目前企業經營的大方針，排碳量大的航空業也不能從缺。華航今再推出「永續示範航班」，以CI753/754台北-新加坡航班做為示範航班，此航班除了使用國籍航空首家使用的永續航空燃油載客飛行外，機上旅客也響應低碳蔬食餐，來回航班完成探抵換，實踐淨零探飛行、友善地球的目標。

天合聯盟SkyTeam永續飛行挑戰邁入第二屆，今年共22家航空公司72個航班參與，華航身為天合聯盟一員，也採用台北-新加坡航班作為示範航班，航班上不僅有蔬食餐，鼓勵民眾選擇以當季食材烹煮的空中旅人純淨蔬食，餐點選用在地食材減少碳足跡，機上飲品也採用國內雨林認證產品、在地產製冷壓果汁，減少碳排，善盡保護地球責任。

登機影片也以永續發展為主題，帶領旅客從高空見證台灣之美，傳達環保永續宗旨。更提供e化服務，雲端書坊超過百種電子刊物讓旅客可以事先下載。

在機上備品部分，也採用減塑精進服務用品，包括用回收咖啡渣再製環保科技咖啡紗來製作豪華商務艙桌布，豪經艙與經濟艙的毛毯、頭墊紙則採用寶特瓶回收再製的回收紗，全艙等的毛毯也包裝改良，以紙環設計代替塑膠袋，符合減塑需求，並使用環保再生材質製作沙拉蓋碗、膠杯等等，也使用竹纖維製作的吸管，可100%生物分解，符合永續雙循環模式。

在機上購物方面，除改採用可重複使用的不織布材質環保購物袋，永續示範航班的免稅品也採預購模式，不另裝載過多免稅品，同時推出綠色循環經濟商品，利用機上淘汰救生衣製成永續救生衣包。空服也在機上落實回收分類作業。

華航身為天合聯盟一員，也採用台北-新加坡航班作為示範航班，航班上不僅有蔬食餐，鼓勵民眾選擇以當季食材烹煮的空中旅人純淨蔬食，餐點選用在地食材減少碳足跡。記者甘芝萁／攝影
華航身為天合聯盟一員，也採用台北-新加坡航班作為示範航班，航班上不僅有蔬食餐，鼓勵民眾選擇以當季食材烹煮的空中旅人純淨蔬食，餐點選用在地食材減少碳足跡。記者甘芝萁／攝影
華航身為天合聯盟一員，也採用台北-新加坡航班作為示範航班，航班上不僅有蔬食餐，鼓勵民眾選擇以當季食材烹煮的空中旅人純淨蔬食，餐點選用在地食材減少碳足跡。記者甘芝萁／攝影
華航身為天合聯盟一員，也採用台北-新加坡航班作為示範航班，航班上不僅有蔬食餐，鼓勵民眾選擇以當季食材烹煮的空中旅人純淨蔬食，餐點選用在地食材減少碳足跡。記者甘芝萁／攝影
華航永續示範航班全艙等的毛毯也包裝改良，以紙環設計代替塑膠袋，符合減塑需求。記者甘芝萁／攝影
華航永續示範航班全艙等的毛毯也包裝改良，以紙環設計代替塑膠袋，符合減塑需求。記者甘芝萁／攝影

航班 咖啡

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