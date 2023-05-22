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健康主題館／失智會遺傳嗎？ 基因檢測揪出風險

聯合報／ 記者廖靜清/台北報導
不少人擔憂，家中長輩患有失智症，該不該做基因檢測呢？圖／123RF
不少人擔憂，家中長輩患有失智症，該不該做基因檢測呢？圖／123RF

● 9成阿茲海默症為散發性，致病因子多重

● 家族超過2位失智者，可做基因檢測

● 檢出有危險基因，不一定會罹病

漫威英雄「雷神索爾」克里斯漢斯沃宣布暫時息影，因為健康檢查赫然發現遺傳父母的「ApoE4基因」，擔心未來會罹患阿茲海默症，先暫緩演藝工作。也有不少人擔憂：家中長輩患有失智症，該不該做基因檢測呢？

檢測出異常 做好預防

台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇。本報資料照片
台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇。本報資料照片

台北榮民總醫院高齡醫學中心主治醫師陳亮宇說，阿茲海默症是一種不可逆的神經退化性疾病，大多好發於65歲以上族群，少數患者為基因變異而在65歲以下發病，又稱「早發性失智症」。失智症確實具有部分遺傳性，但9成以上的阿茲海默症為散發性，危險因子除了家族病史外，年齡、腦部創傷、慢性發炎、心血管疾病、不良生活習慣等亦是發病、惡化的主因，諸多因素導致大腦堆積沉澱大量的β類澱粉蛋白，損傷腦細胞。

家人失智，該不該做基因檢測？陳亮宇表示，家族成員超過2位以上失智者，可做檢測的評估效益。目前會遺傳的阿茲海默症，只有小於5%是因基因而發病，大部分還是多重因子所引起，因此，一旦檢測出異常時，應提前做好預防，從飲食、運動、健康管理做起。

然而，檢測正常也不保證一定沒事，長期處於壓力、睡眠品質不良、生活作息不正常的人，容易增加罹患失智症風險，尤其熬夜傷身又傷腦，沒有充足的時間讓大腦把有毒物質排出。

財務與生活 及早安排

早發性失智症5大症狀 製表／廖靜清
早發性失智症5大症狀 製表／廖靜清
如果帶有失智基因的人，能否先進行治療呢？陳亮宇解釋說，基因治療有限尚待突破，也許改變天生上的障礙，但也可能產生其他強烈副作用。檢驗結果僅供罹病機率參考，無法作為診斷的生物標記。

不論有沒有失智基因，預防失智趨吉避凶都要做！陳亮宇指出，有相關基因或家族病史，更要及早規畫財務與生活安排，包括積極參加活動及社會參與，要多強化各類人際社交，降低失智纏身的風險，也有助於延緩失智病情。

失智症不是正常的老化，更不是老人的專利！研究發現，阿茲海默症的發病年齡愈低，跟家族遺傳有較高關聯。

陳亮宇提醒，早發性失智症常被忽略而延誤診斷，且病程進展較快，當發現親友人格明顯改變或行為異常，一定要進一步就醫。若40、50歲發病，後續還有30年餘命，應該跟家人討論日常照顧、臨終選擇等，並且盡可能維持原來的工作，或跟公司協調工作複雜度，避免因為人生職涯中斷而陷入負面情緒，導致認知衰退更嚴重。

失智症 基因 阿茲海默症

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