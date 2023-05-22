久咳不癒 可能罹患非典型感染

雖然已進入COVID-19後疫情時代，政府放寬口罩禁令，但存有上呼吸道問題的人仍然很多，甚至久咳不癒，相當困擾。

上呼吸道感染絕大多數是由病毒所引起。臨床上都會給予抗生素治療，若遇氣喘的病人，則會加開止咳、抗過敏、氣管擴張劑，甚至類固醇等藥物。但吃了這麼多藥，症狀卻未減輕，病人可能罹患了「非典型感染」（Atypical Infection），必須找到真正的病因，對症下藥才有用，而不是一味地給予對抗症狀的藥。

咳嗽是人體的一種保護機制，當呼吸道遇有害病因，會產生分泌物痰液，此時便會發生咳嗽的情形。例如很多被認為過敏氣喘的，不是真正的過敏氣喘，經由簡單的抗生素治療，氣喘便不再發作，在給予其解決源頭問題的藥物後，糾纏多年的宿疾就能改善。

中山醫院董事長陳福民，即是最佳的實證案例。在其整體就醫過程，從否定、懷疑、質疑、討論，到最後接受使用抗生素後，他的生活品質終於改善了。就醫細節十分複雜，但重點是必須遵循實證醫學，對症下藥，就算是成年宿疾，最終也可獲得改善。