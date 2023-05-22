健康名人堂／發展國際觀光醫療 台灣正是時候

世界衛生組織已宣布COVID-19不再構成全球衛生緊急事件，國際旅遊日益活絡蓬勃，台灣健保舉世知名，醫療技術及設備品質精良，醫事人員人才輩出，又地處於東亞樞紐，再加上近年台灣國際知名度大幅提升，現在正是發展國際觀光醫療產業的絕佳時刻。

試管嬰兒 享有盛名

泰國長期以打造「亞洲醫療中心」為目標，在2019年就有多達63萬名旅客就醫，花費約32.4億美元（約新台幣1001億元），效益驚人。新加坡早在2003年就企圖發展國際醫療，並以「亞洲的醫療服務樞紐」為發展目標，致力於創造簡單、迅速、方便的醫療服務產業，成功吸引眾多歐美人士，帶來數百億台幣的產值。

回頭看台灣，近幾年許多科別知名度已漸漸打開，且具備多項優勢。舉例而言，在生殖科學領域，我國試管嬰兒著床率達36.7%、分娩率高達35.8%，居世界前茅；眼科白內障手術、近視雷射手術也享有盛名；骨科領域更不乏國際知名權威人士，台灣論文受權威期刊引用率甚至排名全球前五。

醫療價格 具競爭力

除了服務及設備品質，國內的醫療價格對國外人士多處於可負擔的中等價位，疫情之前，不少日本、東南亞等人士慕名求醫，2019年國際醫療總人次達38萬人次，產值約189億元。

推廣國際醫療，不僅單靠醫療產業，台灣觀光資源也值得善加利用與整合。

台北市已五度獲美國商務旅遊雜誌「環旅世界」評為「亞洲最佳休閒旅遊目的地」，高雄市近期也獲日本最大時尚生活雜誌列為專題報導城市。離島地區更展現台灣獨特的海洋文化，以澎湖為例，除了國際花火節，水上活動、海產美食、獨特古蹟皆屬寶貴的觀光資產，若能與醫療資源整合，必能加強外國人訪台誘因。

台灣製藥品質實力堅強，打開國際通路是當務之急，國外人士來台進行醫美、健康檢查，周邊相關產品需求將一併提升，若政府願意投入資源，發展國際醫療將同時成為擴展醫藥保健品、醫療器材及化妝品國際行銷的絕佳機會。健保總額有限，若能打通國際管道，相信對醫院經營也是一大助力。

全人照護 實力堅強

過去台灣曾為亞洲四小龍之首，近幾年從新南向政策開始，積極在各領域打世界盃，醫療領域也不例外。台灣絕對有足夠實力提供優質的全人照護，並根據不同遊客需求發展特色醫療，若再輔以出入境及簽證程序的簡化，以及跨領域與觀光醫療結合，必能打響國際醫療名聲，創造醫院、產業、健保的多贏。

（作者黃金舜為總統府國策顧問、藥師公會全聯會理事長）

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