健康你我他／多年持續擦藥 不再有灰指甲

外子早年當兵時，與部隊同袍的襪子常不分你我地抓到即穿，因此腳趾感染了黴菌。退伍後未積極治療，腳上的病菌一發不可收拾，導致灰指甲如影隨形多年，困擾不已。

彼時，猶記外子脫下襪子的剎那，雪花飛舞不停，不但自己尷尬，家人們找藉口快速逃離，我只得趕快處理掉落在地的零星雪片。後來連穿上鞋子，厚硬扭曲的指甲都疼痛難耐，才開始遵醫囑進行治療。

治療期間，為了不讓腳整天處於密閉潮濕的環境，外子除了早晚認真擦藥外，下班或休假時，出外穿涼鞋，室內穿拖鞋，兩雙露趾鞋隨時替換。有時走操場，乾脆連涼鞋也不穿，赤著一雙腳丫接地氣，飽受病菌侵蝕的腳底慢慢地療癒。

但是每次擦藥時，幾種藥膏合力釋放出的「氣味」，將室內空氣汙染得慘不忍「聞」，家人避之唯恐不及，外子自也過意不去，擦藥時會識相地盡量遠離家人，或在陽台通風處獨自進行腳趾美容。

在治療期間穿過的襪子，一定要分開洗滌收納，鞋子脫下務必消毒殺菌。尤其要落實做到鞋子非透氣不買，襪子非棉質不穿。

經過多年持續的努力，外子終於揮別灰指甲的困擾，腳趾頭呈現健康的粉紅色，屋內的空氣清新不少，襪子也不用分開處理，我樂得省事又省心，輕鬆自在地打理家務了。