台灣館5校聯手 從地景發現農民智慧

第十八屆威尼斯建築雙年展台灣館「地景中未完成的協議：台灣改裝」，將蚵寮、棚屋、番茄園、養蝦場等台灣常見地景，羅列於義大利百年普里奇歐尼宮輝煌的吊燈之下；更是台灣參展以來，首次以東海、成大、淡江、逢甲、中原等五校教學聯盟方式，讓逾六十位建築師生共同參展。

本屆是疫後首次舉辦的國際建築展，參展國家近七十個。烏克蘭首度以國家館參展，展名為「在未來之前」，展場以黑布和廢墟為意象，邀請觀眾坐下聆聽烏克蘭的故事。

本屆台灣館策展人、東海大學建築系主任曾瑋，二○一○年便以卅八歲之齡成為台灣館史上最年輕策展人。二○一六年再度擔任台灣館聯合策展人，加上今年三度擔任策展人寫下紀錄。這次曾瑋跟五校建築系師生共同參展，先花一年田調台灣地景、凝聚共識挑選議題；學生則從田調中尋找方向、提出自己對台灣的提案。

曾瑋表示，過去建築展強調明星建築師，談台灣不外乎殖民、後現代、全球化。但近年世界發生太多問題，「建築變得不確定」，他希望從建築教育重新出發，帶領學生「理解農民透過生活經驗與一點構造能力完成的建築」。這些學生未來也許會出國，曾瑋希望他們接受西方建築理論前，理解身邊環境所蘊藏的常民智慧。

這些田調有許多有趣的發現。如種植新社葡萄的農民，會在人類採摘葡萄的一百八十公分高度之上設計一層網屋，衝破第一層網子想啄食葡萄的鳥兒會暫時囚在這裡，等農民發現才釋放，展現農民對的智慧與包容。