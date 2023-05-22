快訊

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中按鈴提告求償1000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣館5校聯手 從地景發現農民智慧

聯合報／ 記者陳宛茜／威尼斯報導

第十八屆威尼斯建築雙年展台灣館「地景中未完成的協議：台灣改裝」，將蚵寮、棚屋、番茄園、養蝦場等台灣常見地景，羅列於義大利百年普里奇歐尼宮輝煌的吊燈之下；更是台灣參展以來，首次以東海、成大、淡江、逢甲、中原等五校教學聯盟方式，讓逾六十位建築師生共同參展。

本屆是疫後首次舉辦的國際建築展，參展國家近七十個。烏克蘭首度以國家館參展，展名為「在未來之前」，展場以黑布和廢墟為意象，邀請觀眾坐下聆聽烏克蘭的故事。

本屆台灣館策展人、東海大學建築系主任曾瑋，二○一○年便以卅八歲之齡成為台灣館史上最年輕策展人。二○一六年再度擔任台灣館聯合策展人，加上今年三度擔任策展人寫下紀錄。這次曾瑋跟五校建築系師生共同參展，先花一年田調台灣地景、凝聚共識挑選議題；學生則從田調中尋找方向、提出自己對台灣的提案。

曾瑋表示，過去建築展強調明星建築師，談台灣不外乎殖民、後現代、全球化。但近年世界發生太多問題，「建築變得不確定」，他希望從建築教育重新出發，帶領學生「理解農民透過生活經驗與一點構造能力完成的建築」。這些學生未來也許會出國，曾瑋希望他們接受西方建築理論前，理解身邊環境所蘊藏的常民智慧。

這些田調有許多有趣的發現。如種植新社葡萄的農民，會在人類採摘葡萄的一百八十公分高度之上設計一層網屋，衝破第一層網子想啄食葡萄的鳥兒會暫時囚在這裡，等農民發現才釋放，展現農民對的智慧與包容。

威尼斯建築雙年展 農民 烏克蘭

延伸閱讀

擺脫「國家代表隊」 威尼斯建築展台灣館讓學生上場

威尼斯建築展台灣館水都揭幕 展現台灣人「改裝」性格

因為一間卡拉OK小屋 東海組五校聯盟進軍威尼斯建築展

吃櫻桃、葡萄、黑糖補鐵？一張圖看懂真高鐵食材：謹記2要1不

相關新聞

雙北等7縣市高溫資訊 台東太麻里38.8度

中央氣象局今天午後針對雙北、花東及南高屏地區更新高溫資訊，截至下午2時許，最高溫為台東縣太麻里鄉攝氏38.8度；高雄、花...

航班出包機組員成受氣包 星宇發慰問金、張國煒贈紅包

星宇航空日本航班日前大出包，導致302名旅客夜宿成田機場，當日機組員遭乘客挨罵、咆哮，成了前線受氣包。星宇航空核發「專案...

神木之島 台灣是親近神木的好地方

「原來我們一直和這些古老美好的大樹，生活在同一座島嶼上。」 「找樹的人──巨木地圖計畫」主持人徐嘉君說。

雨下對地方！高雄水情燈號可望轉黃 陳其邁:探勘水井暫停抽水

高雄水情亮橙燈已近2個月，上周第三波梅雨精準落在集水區，以高屏溪今天的川流量來說，已達29.6CMS，高雄市長陳其邁表示...

首次推廣樂齡家管環境教育 獲選單位最高可得6萬元

帶動全民落實環保，環保署去年於全台北中南東以樂齡（退休者）及家管（家庭主婦／夫）族群，辦理環境教育示範課程，今年首度徵選...

扭轉國旅／假日出遊貴翻天？平日這樣玩更省 全台400家旅宿優惠輕鬆查

疫情趨緩，出遊人潮大增，國人習慣於周休二日或連假安排出遊，造成假日住宿求過於供，住宿價格貴森森，懂玩會玩的旅遊達人多建議平日出遊，不僅能避開人潮，享受優質旅遊體驗，還能獲得較優惠的住宿價格，現在有個網頁平台，網羅全台400多家旅宿業者提供平日優惠方案任你選，屏東縣73家、台北市59家、台東縣50家最踴躍，星級觀光旅館早鳥限定住房下殺24折，不必等旅展，就能輕鬆享受入住飯店的高檔服務。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦