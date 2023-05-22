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威尼斯建築雙年展／循環茶事 遭疑蹭展賺高額補助

聯合報／ 記者陳宛茜／威尼斯報導
公私集資千萬進軍威尼斯的 「循環茶事」，茶屋遭批太醜。記者陳宛茜／攝影
公私集資千萬進軍威尼斯的 「循環茶事」，茶屋遭批太醜。記者陳宛茜／攝影

在威尼斯展出的空間「＋＋＋TEA SPACE循環茶事」，不僅獲我政府補助三百八十萬元、整體經費破千萬，出發前稱參加威尼斯建築雙年展，也被客委會稱為「本年度台灣唯一獲選作品」，然而「循環茶事」參加的展覽不僅未明列平行展名單，作品遭建築界批評設計粗糙、簡陋，遭疑「蹭」國際建築展獲高額補助。文化部稱方新樵的計畫書未附展場設計。

國際第一大建築展，第十八屆威尼斯建築雙年展前天正式對公眾開放，台灣循例以台灣館參展，另一件獲文化部與客委會補助三百八十萬元、整體經費破千萬元的「循環茶事」，策展人方新樵事前以「今年台灣唯一受邀到威尼斯建築展平行展展出的建築師」之姿接受雜誌專訪，文化總會也稱她獲威尼斯建築雙年展平行展主辦單位之一歐洲文化中心邀請參展。

然而歐洲文化中心並非「威尼斯建築雙年展平行展」主辦單位，威尼斯建築展官網列出的平行展名單，「循環茶事」所參加的展覽「TIME SPACE EXISTENCE」也未列名；更有建築事務所指歐洲文化中心的策略向來廣發邀請函，再收取台幣數百萬的展場租金，吸引想一圓「在威尼斯建築展展出」夢想的建築師砸錢「蹭」威尼斯建築展。

茶屋照片曝光後，建築界認為設計過於簡陋、粗糙，遭批「就算是學生作品也會被當掉」，方新樵也被爆不具建築師資格、展覽與威尼斯建築展無關，她只是眾多台灣受邀者其中一人等爭議，遭疑蹭國際建築展獲政府高額補助。

記者親赴現場直擊被建築界議論的台灣茶屋，「循環茶事」號稱「再現台灣山林地景」的屋頂，在一塊綠色布上畫上令人眼花撩亂的花紋，被網友譏為「阿嬤的綠色洋裝」；使用國產材木柱所撐起的茶屋結構，讓參訪的建築學者認為「太丟臉」。

由於「循環茶事」獲政府高額補助，更非參加建築雙年展，補助審核標準被質疑。赴威尼斯參加台灣館開幕的文化部次長王時思表示，方新樵送來的計畫書並未附上展場設計，審查委員是被她所寫的「帶領台灣茶文化進軍威尼斯建築雙年展」申請內容打動。

方新樵受訪時承認不具建築師資格，從未自稱是「建築師」與「台灣唯一獲邀參加威尼斯建築展平行展」。除文化部補助三百萬、客委會八十萬，她還向民間募款，整體經費達一千兩百萬，其中五、六百萬花在請奉茶團隊。

威尼斯建築雙年展 文化部

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