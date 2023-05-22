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街頭家醫／無家者6成罹慢病 提前治療救一命

聯合報／ 記者邱宜君／台北報導
街頭家醫在護理師協助下，將無家者肚子上的開刀縫線清潔消毒。記者邱宜君／攝影
街頭家醫在護理師協助下，將無家者肚子上的開刀縫線清潔消毒。記者邱宜君／攝影

北市社會局與市聯醫的無家者健檢資料顯示，台北市高齡無家者比率不高，僅三成超過六十五歲，但六成患有高血壓等慢性疾病，且肝功能異常、高血糖風險較高。北市立聯醫社工室主任楊君宜表示，透過「街頭家醫」計畫，能提高個案的病識感，在病情惡化前介入治療，不但挽救生命，還能節省很多醫療成本，值得大力推廣。

無家者是如何就醫？台北市社會局社工科科長陳怡如表示，路倒無家者由消防隊送醫，平時身體不舒服，可由社工開單後就醫，醫療費用由社會局、醫院救助金、健保等多方分擔。

陳怡如表示，社服中心社工每周至少兩次訪視無家者，如果發現其身體不適，可開「掛帳單」，持單到合約院所就醫，醫院下個月再向社會局請款。至於被消防隊送醫的路倒個案，醫院聯絡社會局，並由醫院社工開立掛帳單。如果不是列冊的無家者，社工會透過戶政、警政等系統，盡可能確認其身分、尋找家屬。

除了掛帳單，北市社會局每年與市聯醫中興院區合作，辦理無家者健檢，檢查項目包括血壓、血糖、肝功能、肝炎、三酸甘油酯、膽固醇、梅毒、ＨＩＶ、肺結核高風險與胸部Ｘ光等。萬華社福中心社工楚怡鈞說，最常見問題是高血壓，其次為肝功能異常、血糖過高。為鼓勵個案積極治療，至中興醫院追蹤治療均免費就醫。

社工 北市 帳單

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