集資千萬赴威尼斯 「循環茶事」遭批醜還蹭國際建築展

第18屆威尼斯建築雙年展20日在水都開展。台灣除了循例以台灣館參展，還有另一件作品「＋＋＋TEA SPACE循環茶事」也在同時間赴威尼斯展出。這件作品獲文化部和客委會補助三百八十萬、加上民間募資破千萬，策展人方新樵也以「台灣唯一獲邀參加威尼斯建築展平行展的建築師」之姿接受雜誌專訪。但茶屋組裝完畢後照片曝光，簡陋粗糙的設計立刻震撼了台灣建築界，遭諷「就算是學生作品也會被當掉」。

方新樵隨後被爆出不具建築師資格、所參加的展覽不僅跟威尼斯建築展無關，她也只是台灣眾多受邀者中的一名，遭質疑是靠蹭國際第一大建築展拿到政府高額補助。

「循環茶事」赴水都前風光舉行記者會，文化部、客委會、農委會、文化總會皆派代表出席，還有立委、市長參加。客委會新聞稿形容此為「本年度台灣唯一獲選作品」，文總新聞稿則稱是「威尼斯建築雙年展平行展的主辦單位之一歐洲文化中心邀請擅長感性建築的台灣建築設計師方新樵」。方新樵隨後以「台灣唯一獲邀參加威尼斯建築展平行展的建築師」之名接受雜誌專訪，宛如剛崛起的建築新星。

事實上，歐洲文化中心並非「威尼斯建築雙年展平行展」主辦單位，今年威尼斯建築展官網列出的9大平行展名單，「循環茶事」所參加的展覽「TIME SPACE EXISTENCE」根本未列名其中。更有建築事務所將受邀的邀請函貼上「靠北建築」網站，指歐洲文化中心的策略向來是廣發邀請函、但收取台幣數百萬的展場租金，吸引想一圓「在威尼斯建築展展出」夢想的建築師花大錢。但此展租金超貴、展覽評價卻不高，導致受邀者卻步。

威尼斯建築雙年展是國際第一大建築展，盛名吸引許多建築展在展覽期間來威尼斯展出;還有建築師自己在威尼斯租場地展作品，返國後履歷自行添上「參展威尼斯建築展」。但事實上，只有經威尼斯建築雙年展認證、放上雙年展紅色標誌的展覽，才夠資格稱為「威尼斯建築雙年展平行展」。即使是歐洲文化中心的展覽文宣，宣稱「建築雙年展」的文字上，也不敢加上「威尼斯」。

記者親赴展覽現場直擊這件震撼建築界的台灣茶屋。「循環茶事」展場位於一座綠意盎然的公園，號稱「再現台灣山林地景」的屋頂，是在一塊綠布畫上令人眼花撩亂的花紋，被網友譏為「阿嬤的綠色洋裝」；使用國產材木柱所撐起的茶屋結構，則讓來此地參訪威尼斯建築展的建築學者認為「太丟臉」，認同網友所言「就算是學生作品也會被當掉」。公園內還有來自日本和美國的作品，品質跟世界第一大建築展有段不小的距離。

方新樵受訪時承認自己不具建築師資格，但從未自稱是「建築師」、也從未說自己是「台灣唯一獲邀參加威尼斯建築展平行展」，都是記者自撰。她認為這是記者寫報導賺點閱率的策略，「我無法控制」。她表示知道此展獲邀不難、很多單位都受邀，「但要辦成超級難」。除了文化部補助300萬、客委會80萬，她還向民間募款，整體預算達到1200萬，其中5、600萬花在請奉茶、展演團隊來此。

談到「循環茶事」茶屋被台灣建築界批太醜。方新樵表示「美感很個人」，她尊重個人意見。她想成就的事是把台灣的茶文化帶出來，「如果只顧設計不顧其他的，我一天只有24小時。」她認為這個參與建築展的茶屋只是載體，重點是把台灣的茶文化和循環經濟推廣到威尼斯，而且就連威尼斯建築雙年展「也都不再談建築這件事」，建築不該再講究形體。

但如果只是想推廣台灣茶文化，那為何要選擇參加租金如此高昂的建築展，她回答:「因為邀我的是建築展啊。」