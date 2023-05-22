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腸病毒進流行期 桃高達1428人次看診

聯合報／ 記者陳右豪／桃園報導

近期腸病毒病例持續增加，引起家長擔憂，桃園衛生局昨表示，本月初桃園已進入腸病毒流行期，目前累積1428人次看診，217班停課，雖無重症患者，但根據往年經驗，7月暑假前才會進入第1波高峰，建議民眾注意防範，落實勤洗手，生病不上班、不上課。

衛生局主秘黃翠咪說，依疾管署資料顯示，目前社區流行腸病毒以克沙奇A型病毒為主，占76.8%，D68型20.7%及伊科病毒2.4%；5歲以下幼兒若感染71型或D68型，可能侵犯神經系統，引發重症風險。

統計資料顯示，3月底開始，全國腸病毒看診人次開始大幅上升，至5月初已達1萬1246人次，桃園目前高達1428人次，沒有重症患者，累計停課班級為217班，包括托嬰中心46班、幼兒園141班、國小29班及兒童課後照顧服務中心1班。

衛生局副局長蘇柏文說，桃園已連續兩周腸病毒門急診監測超過疾管署制定的流行閾值，5月初便宣布進入流行期，高峰則須看大環境保護因素而定，像民眾的衛生習慣、配戴口罩及有沒有做好生病不上學等預防措施，都是影響因素。

議員王珮毓表示，目前平鎮、觀音、龜山、桃園以及龍潭都是警戒區，她自己的小孩就讀的班級也已經停課，希望市府趕快提出因應措施。

蘇柏文回應，衛生局已協請教育局、社會局加強督導本市轄內各國小1至2年級、幼兒園、托嬰中心、課後服務中心，遵守「同1班級1周內出現2名腸病毒病童（含疑似），不論腸病毒型別，都要辦理停課7日」，簡稱「1127停課措施」。

蘇柏文說，請民眾注意環境清消、落實勤洗手，家長外出返家應洗手更衣後再接觸幼童，避免將社區腸病毒帶回家中，幼童出現發燒、口腔潰瘍、手腳出現紅疹及水泡時請盡速就醫，落實生病不上學。

桃園目前有5家腸病毒重症責任醫院，包括林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛福部桃園醫院、敏盛綜合醫院和國軍桃園總醫院；蘇柏文說，幼童一旦持續發燒、嗜睡、意識不清、活力下降、手腳無力或麻痺、無故驚嚇或全身肌肉突然收縮、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應立刻送往診治。

腸病毒 衛生局 桃園

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