「質子治療之父」洪志宏罕病離世享壽63歲 推動台首座質子中心

畢生致力推動台灣第一座質子治療中心的「質子治療之父」、林口長庚醫院副院長洪志宏，3年前被診斷罹患罕病，5月8日於家中逝世，享壽63歲。遺孀李心馨表示，洪志宏的病情發展迅速，兩周內就無法記憶女兒的名字。醫界對此表示不捨，感念洪志宏在質子治療上的勇敢先行，永遠感謝他的貢獻。

籌備了20年、耗資逾50億，2015年11日全台第一間質子中心在洪志宏的努力下於林口長庚醫院啟用。當時洪志宏說，台灣是繼日、韓、大陸後的第四個亞洲質子治療國家。2014年9月起進行臨床試驗6位患者，分別是腦瘤、攝護腺癌、舌癌及口腔癌各1人，肝癌2人，治療狀況不錯，均未引發嚴重副作用。

洪志宏2020年診斷罹患罕病庫賈氏症，今年5月8日於家中離世，今舉行告別式，醫界對於洪志宏離世，表示不捨。長庚醫院決策委員會主委程文俊表示，洪志宏對於長庚醫院質子中心成立的貢獻不可磨滅，是質子治療的先行者，「我們永遠懷念、感謝他的貢獻。」；也因為長庚質子中心推動得早，許多臨床案例對世界的醫療都有所貢獻。

回想洪志宏推動質子中心的種種，程文俊說，「洪副的團隊相當有企圖心。」很短的時間內就把質子治療的標準化、指引建立完善，對後來國家設立質子中心也有所助益；4年前高雄長庚醫院也成立台灣第二間質子中心。

前長庚決策委員主委張昭雄表示，洪志宏是台灣放射領域「開創性泰斗」，讓台灣放射治療領域站上國際最前端的地位；對於放射治療的基礎研究、深入探討都相當嚴謹，對於團隊內的醫師、護理師、治療師都無私地傳授訓練。

張昭雄說，台灣從引進質子治療機、硬體建置、人員培訓，到大量治療病患，不可忽視洪志宏統御領導管理長才，更以是病如親的風範感染整個團隊。

長庚決策委員會名譽主委陳昱瑞說，洪志宏領導的放射腫瘤科，不僅提升癌症治療的研究及服務，也能夠支援鄰近醫院，率團至美國、日本的質子中心參訪，進而促成台灣首座的質子中心；創辦人王永慶也時常讚賞洪志宏的報告。

洪志宏女兒洪于婷表示，在製作爸爸告別式的文集時相當匆促，但收到的照片、文字遠比想像中多，很驚訝爸爸的生命影響那麼多人；小時候爸爸都忙於工作，相處時間不多，直到生病前一兩年，爸爸開始把重心放到家庭上，也才有機會不是因為工作與爸爸出國旅遊，但幸福的日子好快就結束了，如今，這三年眾人與爸爸已經打完這一仗了，相當感謝大家。

洪志宏兒子洪偉哲則說，成長過程中，爸爸因為工作煩忙，往往很晚才回到家，跟爸爸最多相處的時間，是在電視機前面吃著媽媽做的麵，一起看政論節目；偶爾爸爸會與他單獨去吃生魚片丼飯，或挖掘新的無菜單料理餐廳，那是爸爸愛的語言，也是與爸爸獨享的回憶，至今依然清晰。

李心馨緬懷當時，一開始只以為洪志宏是普通感冒後的體虛，但後續診斷出庫賈氏症，病情又發展迅速，快到沒有時間思考，短短兩周時間內就無法記起女兒的名字，每天通勤上班經過的圓山飯店也認不得；本來最長一年的存活時間，後來卻能夠相伴1000多個日子，照護過程中也相當痛心疾首，一度想要跟著一起走。後來突然明白，這三年是洪志宏再度默默陪伴她成長，等她準備好了才離去。